[Vidéo 360º] Tokyo multicolore : une promenade féerique dans les rues illuminées

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

Une visite en réalité virtuelle des projections lumineuses et mapping nous révèle le côté vibrant de la capitale à la nuit tombée.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

Une ville multicolore

L’atmosphère affairée de Tokyo se calme une fois le soleil couché. Dans l’optique de dynamiser le tourisme nocturne au sein de la capitale, le projet Tokyo Night & Light a été mis en place en février dernier, projetant un mapping vidéo sur le siège du gouvernement métropolitain.

La féerie de Noël et plus généralement de la saison hivernale à Tokyo s’illustre toujours par de magnifiques illuminations. Parmi elles, on retrouve les lumières bleues et blanches de l’allée Keyaki-zaka, à Roppongi, les illuminations couleur or et champagne bordant l’avenue Naka-dôri, à Marunouchi, entre la gare de Tokyo et le palais impérial, ainsi que la Grotte bleue de l’avenue Kôen-dôri, à Shibuya.

Certains symboles de la ville de Tokyo tels que la tour de Tokyo ou encore la tour Skytree sont quant à eux illuminés tout au long de l’année.

Durant la journée, la façade de la tour Skytree est blanche avec de légers sous-tons bleu, une teinte traditionnelle connue au Japon sous l’appellation aijiro, lui permettant de se fondre avec les autres bâtiments.

Mais c’est la nuit que la structure se démarque, en nous dévoilant son répertoire de couleurs telles que le bleu pâle iki se reflétant dans le fleuve Sumida, la couleur lavande et bleutée miyabi employée durant l’époque d’Edo (1603–1868), mais aussi la teinte nobori inspirée de l’orange porte-bonheur des fleurs tachibana. Ces teintes représentatives s’alternent avec d’autres couleurs au fil des événements et des occasions spéciales.

Quand on pense à la tour de Tokyo, la première chose qui nous vient à l’esprit est sa couleur caractéristique rouge et blanche. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre qu’elle est en réalité orangée, plus précisément « orange international », une couleur standardisée afin de la rendre bien visible pour les avions. En soirée, le côté orange s’accentue davantage, la faisant apparaître telle une grosse bougie depuis les airs.

On dit qu’on peut mesurer la vitalité de l’économie d’un pays à ses lumières visibles depuis l’espace. Quand il est question de Tokyo, on peut clairement mesurer l’impact de la crise du Covid-19 et ses effets collatéraux. Des observations satellites de 2023 ont mis en évidence les évolutions des éclairages de grandes villes comme Paris et Londres qui ont vu leur capital lumière augmenter de 3,2 % et 1,4 % respectivement. À contrario, New-York, elle, a vu une diminution de son éclairage de 3,2 %, mais il n’en est rien comparé à Tokyo dont l’éclairage a diminué de 11,2 %.

Dans la capitale nippone, on retrouve certes moins de néons qu’auparavant, et la ville souffre du manque de tourisme nocturne. Mais la technologie d’éclairage de pointe permet toutefois d’en faire une destination attractive à la tombée de la nuit, transformant une simple promenade en soirée en une expérience féerique.

(Texte de Nippon.com. Photo de titre : Tokyo Night & Light, une projection en mapping vidéo au siège du gouvernement métropolitain de Tokyo. Toutes les photos © Somese Naoto)