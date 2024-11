Illuminations et décorations : la tour Skytree est habillée pour Noël

Le Japon en photos

Les nuits tombent bien tôt lors des saisons froides, alors consolons-nous avec les merveilleuses illuminations que l’on peut contempler dès 16 h de l’après-midi ! L’un des lieux populaires de la capitale nippone est sans nul doute la tour Skytree et ses alentours.

Jusqu’au 25 décembre, la structure la plus haute du Japon (634 mètres) offre un jeu de couleurs vert et rouge qui nous plonge dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, alternant entre l’image d’un sapin de Noël et celle d’une bougie.



À 350 mètres se trouve un observatoire idéal pour prendre ses meilleures photographies.



Au pied de la tour, pas moins de 500 000 lumières LED accompagnent les visiteurs pour leur balade.



Sur la place principale, un splendide Pégase illuminé



Au 3e étage, on se fait plaisir avec un vaste marché de Noël, et le vin chaud est bien entendu de la partie.



Un stollen géant de 750 kilos attend les gourmands. À partager sans modération.



Depuis la tour Skytree, un chemin parsemé de décorations mène au quartier d’Asakusa.

Pour les détails sur cet événement, voir le site officiel : https://www.tokyo-solamachi.jp/en/

(Texte et photos de Nippon.com)