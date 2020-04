Le sandwich « moedan » : deux tranches de bonheur pour les papilles comme pour les yeux

Quand on a un petit creux au Japon, il n’y a pas que les boulettes de riz onigiri pour combler la faim, il y a bien sûr aussi les sandwiches. Et certains sont de véritables stars sur les réseaux sociaux, avec leurs garnitures aux couleurs alléchantes, fleurissant à qui mieux mieux sous le hashtag #萌え断 (moedan), un néologisme composé de danmen, qui signifie « coupe », et de moe, qui traduit d’intenses sentiments de désir.

Mais ces sandwichs exhibent aussi fièrement leur délicieuse garniture dans les marchés souterrains des grands magasins où ils font fureur. S’ils mettent l’eau à la bouche, leur prix reste assez cher, dans les 1 000 yens (8,5 euros), alors si les cordons de votre bourse sont un peu serrés, aucun problème ! Pas besoin de se ruiner. Voici deux recettes très faciles pour les préparer vous-mêmes.

Le secret d’un délicieux sandwich aux œufs, c’est... l’œuf !

Impossible d’évoquer les sandwiches moedan sans parler du sandwich à l’œuf. Il est facile à faire et peu coûteux. Véritable explosion de couleurs, du orange avec des carottes, du vert avec des tranches d’avocat… qui ne serait pas alléché à la vue d’une telle palette de teintes ?

Ingrédients

1/2 avocat

1 carotte de taille moyenne

4 à 5 tranches de jambon

2 œufs durs

2 tranches de pain

Pour le goût : moutarde en grains, ou mayonnaise

Voici la préparation en 7 petites étapes :

1/ Râper la carotte et frotter avec une pincée de sel pour en extraire l’eau.

2/ Sécher avec une serviette en papier (vous éviterez ainsi que le pain de votre sandwich se gorge d’eau).

3/ Mélanger la moutarde et la mayonnaise, et étaler généreusement sur l’une des deux tranches de pain.

4/ Ensuite, placer le jambon sur le pain, puis recouvrir avec les tranches d'avocat, posées à plat. Cette disposition vous garantira des sandwiches tout aussi agréables pour les papilles que pour les yeux.

5/ Placer les œufs durs sur l'avocat et garnir de copieuses quantités de carottes. La carotte aidera à maintenir les œufs en place et donnera un sandwich bien équilibré et agréable à l’œil.

6/ Étaler le mélange de mayonnaise et de moutarde sur la deuxième tranche. Placer sur le sandwich.

7/ l ne vous reste plus qu’à bien envelopper votre sandwich dans du film alimentaire pendant 15 minutes. Il peut sembler trop volumineux, mais vous verrez : les proportions sont parfaites.

La préparation du sandwich est terminée, mais maintenant, encore faut-il pouvoir le couper… et proprement ! Et ceux qui poseront généralement problème, ce sont les œufs durs, car le jaune est rarement au centre de l’œuf, donnant lieu à un résultat peu photogénique...

Si vous habitez au Japon, vous pourrez tout simplement acheter des œufs déjà durs, notamment dans les supermarchés et dans les supérettes de proximité konbini. Ils vous aideront à tendre vers le sandwich moedan parfait (ou presque).

Couper le jaune d'œuf au centre vous permettra d’obtenir une coupe transversale optimale.

Le sandwich aux œufs moedan est agréable pour l'œil comme pour les papilles. La consistance elle aussi est un plaisir ; la carotte râpée apporte sa dose de croquant et de fraîcheur, le parfait complément à l'avocat plus tendre et au jambon, tandis que l'œuf, lui, équilibre la saveur du sandwich. Ce mets sera parfait pour un déjeuner copieux ou un petit déjeuner nutritif !