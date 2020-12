Les boites laquées de Kanazawa : des œuvres d’art servent la cuisine traditionnelle « osechi » du Nouvel An

Quand gourmandise rime avec plaisir

Vidéos

Pendant les fêtes du Nouvel An, la cuisine osechi s’invite sur les tables des foyers japonais. Elle est servie dans des boîtes en laque stratifiées qui sont de véritables œuvres d’art remplies d’une variété d’aliments censés porter chance.

L’osechi est un élément indispensable des réunions familiales de célébration de la nouvelle année. Autrefois fabriqué à la maison, il est désormais le plus souvent acheté prêt à manger dans des coffrets pré-emballés. À Kanazawa, ville possédant une tradition séculaire de cuisine gastronomique, les ryôtei (restaurants japonais de grande classe) renommés rivalisent pour offrir des osechi distinctifs et minutieusement préparés pour la consommation domestique. Beaucoup vendent leurs préparations non seulement sur place, mais aussi dans les grands magasins et en ligne à des clients à travers tout le pays.

Kinjohro, une entreprise de longue date de ryôtei et de ryokan (auberge japonaise) à Kanazawa prépare des boîtes d’osechi contenant des ingrédients locaux, tels que des sushis au navet (kabura-zushi, un plat traditionnel de Kanazawa à base de tranches de poisson buri coincées entre des morceaux de navets). Y figurent également des racines de lotus (renkon, dont les trous sont associés aux prédictions), des haricots de soja noir (kuromame, le mot mame signifiant également « assidu ») et les œufs de hareng (kazunoko, associés à la fécondité).

(Avec la coopération de Kanazawa Cable Television)