Des îles paradisiaques du sud-ouest du Japon bientôt inscrites sur la liste du patrimoine mondial naturel de l’Unesco

Le lundi 10 mai, un comité consultatif de l’Unesco a recommandé l’inscription de certaines îles situées à l’extrême sud-ouest du Japon sur la liste du patrimoine mondial naturel.

Plus précisément, il s’agit des îles d’Amami Ôshima et de Tokunoshima (préf. Kagoshima), ainsi que l’île d’Iriomote (préf. Okinawa). Elles regroupent une superficie d’environ 43 000 hectares et jouissent d’une faune et d’une flore remarquables. Une centaine d’espèces figurent toutefois sur la liste rouge de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature), dont le lapin noir d’Amami et un oiseau appelé « râle d’Okinawa ».

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco compte procéder à une inscription officielle lors de la réunion qui se tiendra en ligne entre le 16 et le 31 juillet prochain.



Un lapin noir d’Amami



Un râle d’Okinawa



Le parc national du mont Yuwan (île d’Amami Ôshima)



Le fleuve Shiira et ses forêts de mangroves (île d’Iriomote)

Le gouvernement japonais avait déjà proposé à l’Unesco d’enregistrer ces îles sur la liste de l’été 2018, mais l’IUCN avait repoussé la demande en expliquant notamment que les zones naturelles n’étaient pas suffisamment entretenues pour une protection durable de l’écosystème en danger.

Le Japon possède déjà quatre sites naturels sur la liste : l’île de Yakushima (préf. Kagoshima), la région de Shirakami-Sanchi (préf. Aomori), la péninsule de Shiretoko (préf. Hokkaidô) et les îles d’Ogasawara (préf. Tokyo).

