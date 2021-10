La princesse Mako se rend sur la tombe de l’empereur Hirohito pour annoncer son mariage

Actualités

Le 12 octobre, la princesse Mako s’est rendue au mausolée où reposent ses grands-parents, l’empereur Hirohito et de l’impératrice Kôjun, afin de leur annoncer son mariage, qui se tiendra le 26 octobre.

La nièce du souverain actuel a déposé sur leur tombe un tamagushi, qui est une branche d’un arbre appelé sakaki (Cleyera japonica), utilisé pour les offrandes rituelles dans la religion shintoïste.



La princesse Mako le 12 octobre

La princesse Mako épousera un ancien camarade d’université, Komuro Kei, qui vient de rentrer au Japon après avoir terminé ses études de droit aux États-Unis. Le couple compte d’ailleurs partir y faire leur vie.

Selon la Loi de la maison impériale, en se mariant avec un roturier, la princesse Mako devra renoncer à son statut impérial. Leur union aura lieu dans la plus grande sobriété (sans cérémonies rituelles).



Le cimetière impéral de Musashi, où se trouve le mausolée de l’empereur Hirohito et de l’impératrice Kôjun, se situe dans la ville de Hachiôji (préfecture de Tokyo).

La date du mariage a été plusieurs fois repoussée en raison d’un manque de temps pour les préparatifs et de la crise sanitaire, mais également à cause d’un litige financier concernant la mère de Komuro Kei et son ancien fiancé, une affaire qui « salit » l’image de la famille impériale et qui se devait d’être résolue avant que la princesse Mako n’épouse son amoureux. (Voir notre article lié : Une affaire impériale non réglée : nouveau rebondissement dans le mariage de la princesse Mako avec Komuro Kei)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]