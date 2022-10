28 octobre 2022 : le Japon fête un demi-siècle d’amour pour ses pandas

Actualités

Le 28 octobre 1972, il y a tout juste 50 ans, le Japon accueillait les tout premiers pandas sur son sol, offerts par la Chine à l’occasion de la normalisation des relations bilatérales.

Le panda est alors vite devenu parmi les gros mammifères les plus populaires de l’Archipel, comme en témoigne encore aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, l’engouement pour Xiang Xiang, la star du zoo de Ueno (Tokyo) et les jumeaux Xiao Xiao et Lei Lei, nés en en juin 2021.

En réalité, les pandas ne sont que « prêtés » par la Chine : ils doivent retourner au pays à une certaine période. (Voir également notre article : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine)



L’arrivée du mâle Kang Kang (gauche) et de la femelle Lan Lan au Japon le 28 octobre 1972 déclenche un « panda boom » sans précédent dans le pays.



Les pandas jumeaux du zoo de Ueno : la femelle Lei Lei (gauche) et le mâle Xiao Xiao, nés en juin 2021 (photo du 17 octobre).



Sagawa Yoshiaki, 75 ans, est un ancien employé du zoo. Depuis 1973, il s’est occupé de neuf pandas au total en 23 ans.

