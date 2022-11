Victorieux de l’Allemagne, le Japon s’incline face au Costa Rica

Actualités

Victorieux de l’Allemagne lors de son premier match de groupe au Mondial 2022, le Japon a été défait par le Costa Rica (0-1) pour sa rencontre suivante le 27 novembre.

Malgré les nombreuses offensives nippones, aucune balle n’est passée derrière le gardien et capitaine adverse Keylor Navas. L’équipe des Samuraï Blue a finalement encaissé le seul tir cadré des Ticos en toute fin de match (81e), un but inscrit par le défenseur Keysher Fuller.

La qualification du Japon pour les huitièmes est ainsi devenue bien incertaine. Après le match nul (1-1) entre l’Allemagne et l’Espagne, cette dernière domine le classement de poule (4 points). Elle est suivie du Japon et du Costa Rica ex aequo (3 points) et de l’Allemagne (1 point) qui, gr)ace à la défaite japonaise, garde encore un espoir de pouvoir éviter l’élimination.

La rencontre Japon-Espagne se déroulera le 1er décembre à 20 h 00 heure française (4 h 00 au Japon).



Les joueurs japonais épaules baissés après leur défaite face à Costa Rica

