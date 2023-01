[Vidéo] L’empereur présente ses vœux en public pour la première fois depuis le début de la pandémie

Actualités

Le 2 janvier, après deux ans d’annulation en 2021 et 2022 en raison de la pandémie, l’empereur Naruhito a présenté en public ses vœux pour la nouvelle année.

Le souverain est apparu sur le balcon du bâtiment Chôwa-den du palais impérial, saluant la foule venue en grand nombre. Il était accompagné de son épouse l’impératrice Masako et de sa fille la princesse Aiko, mais aussi de son frère le prince héritier Fumihito et sa famille. Les parents de Naruhito, l’empereur émérite Akihito et l’impératrice émérite Michiko, étaient également présents.

« Je suis profondément heureux de pouvoir célébrer le Nouvel An avec vous après ces trois longues années », s’est exprimé Naruhito lord de son discours. « J’espère que 2023 sera une bonne et paisible année, malgré les problèmes qui subsistent. »

La famille impériale s’est présentée sur le balcon du palais six fois au cours de la journée. Plus de 7 300 personnes s’étaient rassemblées pour l’événement, mais pour raisons sanitaires, le nombre de participants autorisé lors de chaque apparition se limitait à 1 500. Les réservations étaient de même obligatoires, tout comme le port du masque, et les places désignées à l’avance, avec un mètre de distance entre chacune d’entre elles.

En 2021 et 2022, l’empereur avait présenté ses vœux par un message vidéo.

