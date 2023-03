Depuis la hausse des prix et la grippe aviaire, les substituts d'œufs de plus en plus populaires au Japon

Actualités

La hausse du prix des œufs et la diminution de leur production à cause de la grippe aviaire au Japon ont rendu les substituts d'œufs plus populaires que d’habitude, alors qu’ils avaient été à l’origine développés pour les personnes souffrant d’allergies.

Depuis l’automne dernier, l’entreprise Nissui, spécialisée dans les fruits de mer, a mis sur le marché un produit ressemblant au tamagoyaki. Mais à la grande différence de la fameuse omelette sucrée japonaise, l’ingrédient principal est le surimi de colin d’Alaska, qui peut imiter la texture moelleuse du tamagoyaki. L’aliment est vendu 150 yens pour un pack de quatre, un prix plus bas qu’un tamagoyaki classique.

« Posés sur les étals, ils se vendent comme des petits pains », dit un responsable d’un supermarché de Tokyo.

La société Kewpie, spécialisée dans les condiments, rencontre également le succès avec son produit « Hobotama » (littéralement « presque des œufs »), composé principalement de soja et de poudre d’amande. Les ventes en ligne ont débuté depuis le printemps dernier, et le produit est tellement encensé sur les réseaux sociaux qu’il a été en rupture de stock pendant un moment.



(en haut) Le produit de Nissui. (en bas) « Hobotama », de l’entreprise Kewpie.

