Démographie japonaise : un nombre de naissances encore en baisse au premier semestre 2023

Selon un rapport préliminaire du ministère de la Santé, le nombre de naissances au Japon entre janvier et juin 2023 a baissé de 3,6 % en comparant à celui de l’année dernière à la même période. Avec 371 052 enfants nés, l’Archipel a atteint son chiffre le plus bas enregistré depuis l’année 2000 pour le premier semestre.

Les données expliquent que de plus en plus de personnes évitent ou retardent le mariage. Si cette tendance se poursuit pour le second semestre, le nombre total de naissances cette année arrivera à un plancher record.

Entre janvier et juin 2023, le nombre de mariages a diminué de 7,3 % (246 332) par rapport au premier semestre 2022, alors que le nombre de décès a augmenté de 2,6 % (797 716).

En 2022, le nombre de bébés nés avait baissé pour la septième année consécutive, passant sous la barre des 800 000 pour la toute première fois depuis le début des statistiques sur le sujet en 1899. Le chiffre était devenu inférieur au million en 2016, et à 900 000 en 2019. Le taux de fécondité total (le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme) était de 1,26, le même qu’en 2005, soit le chiffre le plus faible jamais enregistré.

La population japonaise avait atteint un pic de 128,1 millions d’habitants en 2008, mais les projections révèlent qu’elle chutera à 87 millions dans moins de 50 ans, en 2070.

