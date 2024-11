[Vidéo] Une exposition originale à Tokyo pour les 50 ans de Hello Kitty

Actualités

Hello Kitty a fêté son 50e anniversaire en ce 1er novembre 2024. Et c’est en cette occasion que le Musée national de Tokyo a inauguré une exposition présentant non seulement divers produits dérivés du fameux personnage créé par Sanrio, mais aussi — et là se trouve la grande orginalité de l’événement —, des estampes et autres œuvres historiques auxquelles a été ajoutée une touche de Kitty-chan, comme le montre la vidéo...

L’exposition se tient jusqu’au 24 février prochain.

(Voir également notre article : Les 50 ans de Hello Kitty : comment Sanrio est devenu une entreprise mondiale)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]