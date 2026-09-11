Le princesse Kiko, épouse du prince héritier, a célébré ses 60 ans

Actualités

La princesse Kiko, épouse du prince héritier Fumihito, a fêté ses 60 ans vendredi.

« Je suis reconnaissante d’avoir vécu jusqu’à ce jour et espère pouvoir me consacrer à de nouvelles activités », a-t-elle déclaré dans des réponses écrites aux questions de la presse.

Elle a exprimé ses condoléances aux victimes des récentes catastrophes naturelles, notamment du puissant séisme survenu en juillet dans la préfecture de Kumamoto, ainsi que des pluies torrentielles qui ont touché de nombreuses régions du pays, tout en souhaitant du courage aux personnes sinistrées.

Concernant la révision de la loi sur la Maison impériale, adoptée en juillet, la princesse héritière a écrit : « J’en prends acte comme un fait. » Cette loi révisée vise à garantir un nombre suffisant de membres de la famille impériale en permettant l’adoption au sein de celle-ci de descendants masculins par la lignée paternelle issus des onze anciennes branches de la famille impériale, et en autorisant les femmes de la famille impériale à conserver leur statut après leur mariage.

Se remémorant l’époque de son mariage en 1990, elle a confié avoir « traversé ces premiers moments entièrement absorbée par la découverte de cet univers ». Bien que les cérémonies officielles, les déplacements au Japon comme à l’étranger et l’accueil des hôtes internationaux aient constitué « une tension de tous les instants », Kiko a souligné combien le soutien du prince Fumihito lui avait « apporté du réconfort ». Ses engagements publics, notamment ses fonctions de présidente de la Société de prévention de la tuberculose et de l’Association pour la protection maternelle et infantile, ont été, selon ses mots, « autant d’occasions d’apprendre ».

Elle a également révélé qu’il lui tenait à cœur, lors de ses visites dans les zones touchées par des catastrophes, de transmettre directement ses condoléances et sa sympathie aux sinistrés. Concernant l’hommage aux morts de la guerre, appartenant à la génération d’après-guerre, elle a exprimé le souhait de « continuer à étudier et à approfondir sa compréhension de cette période ».

Plus de 36 ans se sont écoulés depuis son union, qui a vu naître trois enfants : sa fille aînée Komuro Mako (34 ans), la princesse Kako (31 ans) et le prince Hisahito (20 ans). La princesse s’est souvenue du temps où la table familiale, partagée au début avec son époux uniquement, « s’est animée au rythme des arrivées, passant à trois, quatre puis cinq personnes ». Avec l’envol des enfants, les moments partagés en tête-à-tête avec Fumihito se sont multipliés, les amenant désormais à « accorder ensemble une attention particulière à leur alimentation et à leur forme physique ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]