Kura Master 2026 : un saké de Yamanashi et un shôchû de Kumamoto récompensés en France

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Le saké japonais « Shichiken Hoshi no Kagayaki Sparkling », produit par la brasserie Yamanashi Meijo, dans la préfecture de Yamanashi, au centre du Japon, a remporté mercredi le Prix du Président, la plus haute distinction dans la catégorie des sakés du concours Kura Master 2026, organisé en France.

Cet événement, créé en 2017 et organisé par un comité dirigé par Xavier Thuizat, l’ancien sommelier du Crillon, a pour objectif d’élargir le marché du saké à l’international.

Dans la catégorie des spiritueux comprenant les honkaku-shôchû et awamori, le premier prix a été attribué au « Mugishiru », un shôchû à base d’orge produit par la distillerie Toyonaga, dans la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du Japon.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue le même jour à Paris. Les membres du jury ont salué les sakés et shôchû récompensés pour leurs saveurs distinctives, alliant fraîcheur et puissance, ainsi que pour leur caractère profond et affirmé.

« Nous sommes très honorés d’être ainsi reconnus à l’international », a déclaré Haruka Toyonaga, dirigeante de la distillerie Toyonaga.

Tsushima Kitahara, président de Yamanashi Meijo, a déclaré : « J’espère que cette récompense donnera à davantage de personnes l’occasion de découvrir le saké. »

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