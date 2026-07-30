中元節和歲暮，日本的兩大送禮時節

從祭祀祖先的習俗，演變成百貨公司的銷售戰略

夏季的御中元和年末的御歲暮，是為了向家人、親屬，以及照顧自己的人表達素日感謝之意的饋贈禮品。這是日本特有的一種文化，有些企業還會列出客戶名單，批量發送禮品，所以似乎有些外國人收到禮品後會感到莫名其妙。這一習俗，原本來自於日本人向祖先供奉酒和水果等物品的習俗。



按照正式的規矩，在中元節和年末贈送者要親自送禮上門，當面表達問候（PIXTA）

日本自古就有「盆禮」的習俗，在陰曆7月15日前後的盂蘭盆節迎接祖先亡靈，各方親屬會聚到老家或本家，鄰里之間互贈供品。在中國，這一天被視為道教神明「中元」的生日，人們會舉辦祭祀儀式，獻上供品，祈求赦免平日犯下的罪過。後來，「中元」這個詞在日本被融入盂蘭盆節的習俗之中，演變成指代供品的贈禮。

御歲暮源於室町時代的正月慶祝活動。因為過年也要迎接祖先亡靈回家，所以年末親屬和鄰里之間會帶著供品互訪。實質上這是贈送給長輩親屬的禮物，隨後會在家人中分享。

到了江戶時代，這種習俗發生了巨大變化。在臨近帳目結算節點的中元節和除夕，商家開始以御中元和御歲暮的形式向重要客戶贈送禮物以示感謝。進入近代以後，百貨公司推出「中元節和歲暮向照顧過自己的人贈禮」這種促銷活動，送禮對象擴大到恩師、上司、商務合作夥伴等，並逐漸在全國形成一種慣例。



中元節和年末是百貨公司的銷售旺季。貨架上擺滿了各種送禮用的商品，2022年11月2日，東京（時事）