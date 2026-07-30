中元節和歲暮，日本的兩大送禮時節
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從祭祀祖先的習俗，演變成百貨公司的銷售戰略
夏季的御中元和年末的御歲暮，是為了向家人、親屬，以及照顧自己的人表達素日感謝之意的饋贈禮品。這是日本特有的一種文化，有些企業還會列出客戶名單，批量發送禮品，所以似乎有些外國人收到禮品後會感到莫名其妙。這一習俗，原本來自於日本人向祖先供奉酒和水果等物品的習俗。
日本自古就有「盆禮」的習俗，在陰曆7月15日前後的盂蘭盆節迎接祖先亡靈，各方親屬會聚到老家或本家，鄰里之間互贈供品。在中國，這一天被視為道教神明「中元」的生日，人們會舉辦祭祀儀式，獻上供品，祈求赦免平日犯下的罪過。後來，「中元」這個詞在日本被融入盂蘭盆節的習俗之中，演變成指代供品的贈禮。
御歲暮源於室町時代的正月慶祝活動。因為過年也要迎接祖先亡靈回家，所以年末親屬和鄰里之間會帶著供品互訪。實質上這是贈送給長輩親屬的禮物，隨後會在家人中分享。
到了江戶時代，這種習俗發生了巨大變化。在臨近帳目結算節點的中元節和除夕，商家開始以御中元和御歲暮的形式向重要客戶贈送禮物以示感謝。進入近代以後，百貨公司推出「中元節和歲暮向照顧過自己的人贈禮」這種促銷活動，送禮對象擴大到恩師、上司、商務合作夥伴等，並逐漸在全國形成一種慣例。
贈禮時間和問候語
御中元和御歲暮的常規禮品選擇多是掛麵、調味品、水果、糕點、飲料等食品，從中可以看出其源自供品的痕跡，至今仍有不少家庭會將收到的禮物擺放在佛龕前。其他日用消耗品，如香皂、洗衣粉等也是很受歡迎，因為這些東西可以在日常隨意使用，不會給收禮者帶來心理負擔，體現了送禮者的貼心考慮。
御中元的贈送時間因不同地區而有很大差異，最好是按照對方的慣例來安排。至於御歲暮，一般要在開始做新年準備的12月中旬前送出，但現在呈現出逐年提前的傾向。正月用的生鮮食品則是例外，可以到年底再送，不過最好提前確認對方是否有返鄉等外出計劃。
這類禮品原本都是親自登門當面遞送的，但如今，透過百貨公司、電商企業等直接發貨的做法已成為了常態。在這種情況下，最好是另外再單獨寄一封問候信，一方面是告知對方將有禮物送達，另一方面是表達日常感謝並分享自己的近況。此外，如果錯過了最佳送禮時段，御中元包裝上的問候語要改寫成「暑中問候」或者「殘暑問候」，御歲暮則改成「恭賀新禧」或者「寒中問候」。
錯過贈送時間的御中元問候語
- 暑中問候：立秋（直至8月7日前後）
- 殘暑問候：處暑（直至9月7日前後）
錯過贈送時間的御歲暮問候語
- 恭賀新禧：松之內（元旦到1月7日，關西地區到1月15日）
- 寒中問候：立春（直至2月4日前後）
書寫問候語的禮籤紙上印有裝飾繩結和禮籤，這是為對方祈福的傳統紋樣。即便是包裝也十分用心講究，這是日本贈禮文化的一大特點，無需撕破即可輕鬆拆開的「百貨公司包裝」也同樣一絲不苟。而作為收禮人，則應透過書信等，向送禮人的這份心意表達感謝。
主編：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專業是從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作。
撰稿：nippon.com編輯部
標題圖片：PIXTA