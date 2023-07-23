大暑文化 生活 社會
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大暑是二十四節氣中最熱的時節，西曆在7月23日到8月7日左右，許多地區要到8月上旬氣溫才會達到峰值。這個時節，最常聽到看到的是「猛暑日」和「熱帶夜」等有關酷暑高溫的新聞。
暑中問候
「暑中問候」是一種季節問候信，發給平時難以見面的朋友和關照自己的人。從小暑到立秋（8月8日前後）都是發「暑中問候」的時節。過了立秋後則稱「殘暑問候」。
東京隅田川煙火大會（7月最後一個週6）
隅田川煙火大會是日本有史記載的最古老的煙火大會。江戶時代1733年發生了大饑荒，為了紀念饑荒中的死者，翌年1733年，第8代將軍德川吉宗舉辦了「水神祭」。據傳，當時想用聲響和煙霧驅散怨靈、悼念亡魂而燃放「兩國開河煙火」便是其最早的形式。乘坐隅田川上往來的屋形船可以直接在頂層甲板上悠然地觀賞煙火，前面的人也不會遮擋視線，所以即使費用昂貴，人氣依然高居不下。
獨角仙和鍬形蟲
獨角仙和鍬形蟲都是夏季常見的昆蟲。雄性獨角仙的頭部和胸部有長角，獨角仙在日語中叫「兜蟲」，因形似戰國武將頭上戴的兜鍪（頭盔）而得名。而雄性鍬形蟲頭頂的「大剪刀」是它寬闊的上顎的一部分。「鍬形」又是頭盔前部用來顯示威嚴的裝飾物。它們頭部的長角都是用來跟其他昆蟲作戰或雄性之間爭鬥的武器。
灑水
緩解溫室效應的方法之一是灑水。這種降暑妙招是江戶時代傳承至今的生活智慧。日落後灑水，可以利用水蒸發吸熱的原理有效降溫，比起瀝青地面，給土地灑水降溫的效果更好。最近，這種方法作為對地球友好的日本文化重新進入大眾視野。
團扇和摺扇
天氣炎熱時，可以用團扇和摺扇扇風降溫。夏日祭、煙火大會和盂蘭盆節都少不了扇子的身影。團扇歷史悠久，據傳其原型是飛鳥時代（593-710年）從中國傳入的。到了平安時代，古人將團扇進行改良，於是出現了便於攜帶的摺扇。一般情況下不同衣服配不同的扇子，浴衣配團扇，振袖之類正式場合穿著的和服則配摺扇。近年來可擕式手持電扇走俏市場。
大阪天神祭（7月25日）
大阪天神祭與東京神田祭、京都祇園祭並稱「日本三大祭」。在供奉菅原道真的天滿宮舉行儀式祈禱大阪繁榮發展，驅邪避惡，有一千年的悠久歷史。神輿兵分兩路，走河道的叫「船渡御」，在大阪城區巡遊的是「陸渡御」。船渡御有約100艘載著「御神靈」的御鳳輦船在河裡穿行。船上除了舉辦活動外，還會燃放「奉納煙火」將節日氣氛推向高潮。
東北三大祭
弘前睡魔祭（8月1-7日，每年不同）、青森睡魔祭（每年8月2-7日）
弘前睡魔祭已入選日本重要無形民俗文化遺產名錄。起源於將穢氣等轉移到替身物「形代」上，再放入水中任其漂走的祓禊祭禮，由此衍生而來。青森睡魔祭則是祈願無病無災的節日。
秋田竿燈祭（8月3-6日）
秋田竿燈祭是一個驅除不祥、淨化身心、祈禱五穀豐登的節日。1個竿燈上掛著46個燈籠，掌燈人用手掌、額頭、肩膀、腰部等身體部位花式耍燈的技巧為精彩看點，是國家重要無形民俗文化遺產。
仙臺七夕祭（8月6-8日）
仙臺七夕祭是一個傳統節日，從伊達政宗建立仙臺藩的時代起一直延續至今。仙臺地處日本東北地區，為了與全國範圍內7月七夕的季節感一致，便採用陰曆的日期，即延後1個月，在8月舉辦。
廣島和平紀念日（8月6日）
1945年的8月6日，廣島市內被原子彈轟炸，傷亡慘重，為此廣島市將這一天定為祈禱世界和平紀念日。當天會舉行和平紀念儀式，在原子彈投下的時間8點15分敲響和平鐘，拉響警報，民眾默哀，悼念亡靈的同時祈禱世界和平。
蟬時雨
入夏後知了齊鳴，如同「時雨」（陣雨）降落一般，這種現象在日語中叫做「蟬時雨」，是夏季的季語。鳴叫的是雄蟬，這是它們的求偶行為。關東地區是油蟬和斑透翅蟬，西日本則是熊蟬等，各地的蟬鳴聲都不一樣。
驟雨
夏天傍晚驟降的陣雨，日語叫「夕立」，不過近年來驟降的大雨被稱為「遊擊式暴雨」。據氣象廳介紹，「夕立」只用於夏季，「遊擊式暴雨」指的是局地強降雨或大暴雨。最近數十年來暴雨災害頻發，大家一定要小心。
鴨川的「納涼露臺」和貴船的「水上涼臺」（5月1日到9月30日）
鴨川西岸沿岸鱗次櫛比的小店每到夏季，就會定期設置「納涼露臺」。它們是用木板搭建而成的，一直伸展向河面上方，供客人們在此一邊乘涼，一邊享用美食。這個風俗可追溯都江戶時代，現已成為京都的夏季一景。在京都市左京區的貴船，還有直接搭建在河面上的「水上涼臺」。即便是酷熱難捱的盛夏，這裡的氣溫也比京都市內要低上10度。拂面的涼風和拍打岩石的水聲，可謂是堪比美味佳餚的另一種享受。
苦瓜
苦瓜富含維生素C，可以預防夏乏，是沖繩人自古就喜愛的夏季蔬菜。和豆腐、豬肉、雞蛋一起炒一道苦瓜雜炒，或製成涼菜、苦瓜釀肉，讓夏季的餐桌變得豐富多彩。苦瓜不僅可以食用，種植苦瓜還是一種省電措施，口碑因此也一路走高。從瓜苗開始栽培，藤蔓爬滿陽臺和窗戶，密實的葉子織成一張「綠色窗簾」。今年夏季或將面臨電力不足，估計種苦瓜的人會更多。
冬瓜
雖然寫作「冬瓜」，卻是夏季時蔬。因放在陰冷處可一直保存到冬天，所以漢字寫作「冬瓜」。平安時代的書籍《本草和名》中有關於冬瓜的記載。可以燉煮或做湯，清爽的口感和淺色瓜瓤很適合夏天食用。
毛豆
像壽司和拉麵一樣，毛豆在國外的名稱也和日語中一樣被稱作「edamame」，很受歡迎。最近各地的原生種受到關注，山形縣鶴岡市的「達達茶豆」、新潟市的「新潟茶豆」、橫跨京都和兵庫的丹波地區的「丹波黑大豆」等品種遠近馳名。除此之外各地還有本地獨有的原生種，豐富著人們的夏季餐桌。
標題圖片：長野縣富士見町的向日葵田（nippon.com）
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