大暑是二十四節氣中最熱的時節，西曆在7月23日到8月7日左右，許多地區要到8月上旬氣溫才會達到峰值。這個時節，最常聽到看到的是「猛暑日」和「熱帶夜」等有關酷暑高溫的新聞。

暑中問候

「暑中問候」是一種季節問候信，發給平時難以見面的朋友和關照自己的人。從小暑到立秋（8月8日前後）都是發「暑中問候」的時節。過了立秋後則稱「殘暑問候」。

東京隅田川煙火大會（7月最後一個週6）

隅田川煙火大會是日本有史記載的最古老的煙火大會。江戶時代1733年發生了大饑荒，為了紀念饑荒中的死者，翌年1733年，第8代將軍德川吉宗舉辦了「水神祭」。據傳，當時想用聲響和煙霧驅散怨靈、悼念亡魂而燃放「兩國開河煙火」便是其最早的形式。乘坐隅田川上往來的屋形船可以直接在頂層甲板上悠然地觀賞煙火，前面的人也不會遮擋視線，所以即使費用昂貴，人氣依然高居不下。



屋形船和隅田川煙火大會（PIXTA）

獨角仙和鍬形蟲

獨角仙和鍬形蟲都是夏季常見的昆蟲。雄性獨角仙的頭部和胸部有長角，獨角仙在日語中叫「兜蟲」，因形似戰國武將頭上戴的兜鍪（頭盔）而得名。而雄性鍬形蟲頭頂的「大剪刀」是它寬闊的上顎的一部分。「鍬形」又是頭盔前部用來顯示威嚴的裝飾物。它們頭部的長角都是用來跟其他昆蟲作戰或雄性之間爭鬥的武器。



獨角仙（左）和牛頭扁鍬（PIXTA）



獨角仙的名稱源於戰國武將的兜鍪，前面裝飾有高高的「鍬形」（PIXTA）

灑水

緩解溫室效應的方法之一是灑水。這種降暑妙招是江戶時代傳承至今的生活智慧。日落後灑水，可以利用水蒸發吸熱的原理有效降溫，比起瀝青地面，給土地灑水降溫的效果更好。最近，這種方法作為對地球友好的日本文化重新進入大眾視野。



灑水（PIXTA）

團扇和摺扇

天氣炎熱時，可以用團扇和摺扇扇風降溫。夏日祭、煙火大會和盂蘭盆節都少不了扇子的身影。團扇歷史悠久，據傳其原型是飛鳥時代（593-710年）從中國傳入的。到了平安時代，古人將團扇進行改良，於是出現了便於攜帶的摺扇。一般情況下不同衣服配不同的扇子，浴衣配團扇，振袖之類正式場合穿著的和服則配摺扇。近年來可擕式手持電扇走俏市場。



團扇（左）和摺扇（PIXTA）