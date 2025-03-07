鎌倉「梅」景，與寺廟神社交相輝映
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裝扮日本早春，喚起日本情懷
說起日本最具代表性的花，人們總會想到櫻花；但在從前，梅花才是春天的代名詞。梅花大約在1500年前從中國傳入日本，在奈良時代（710-794年），它已用做庭院中的觀賞植物，還出現在許許多多的和歌之中。到了鎌倉時代（1185-1333年），梅花開始受到武士以及百姓大眾的廣泛喜愛。
每年1月下旬到3月，鎌倉的梅花競相綻放。時至今日，它依然做為報春花而為人喜愛，令漫步古城的遊人賞心悅目，陶醉其中。
鎌倉的賞梅勝地，首推荏柄天神社。源賴朝尊菅原道真為鎌倉幕府鬼門的守護神，當時與太宰府天滿宮（福岡縣）、北野天滿宮（京都市）並稱日本三天神。
作為天神而受人崇拜的菅原道真是平安中期的文人和政治家。他熱愛梅花，所以日本全國約1.2萬座天滿宮和天神社都無一例外地種著梅花。荏柄天神社種植有100多棵梅樹，拜殿前的一對紅白梅花尤其令人印象深刻。梅花花期恰逢日本的升學考試季，因此來向學問之神天神祈求考試順利的考生及其家長們，把這裡擠得水泄不通，神殿掛滿了祈願木牌「繪馬」。
做為賞梅勝地而聞名的寺院，是荏柄天神社附近的瑞泉寺。梅花盛開時，站在祭拜接待處前就可以看到整座山猶如一片梅花花海，景色十分壯美。這裡的一大特點，是梅花的品種繁多，因而花期較長。其中的珍貴品種要數迎春花。它身姿嬌美，花朵淡黃素雅，從江戶時代起就守護在正殿前。該品種因「日本植物學之父」牧野富太郎為其命名為「黃梅」而廣為人知。
人氣梅花在鎌倉市內隨處可見
市內最大的梅林是位於「朝夷奈切通」（通往鎌倉東面的橫濱市金澤區的古道）大道深處的 「十二所果樹園」。這裡是一處農園，栽種有梅子、栗子和香橙，任何人都可以在此一覽白梅花海的壯美景色。
此外還有一些鮮為人知的賞梅景點。比如鎌倉市東南部的「名越切通」大道的梅花景觀就是一絕。沿著JR橫須賀線名越坂平交道附近的狹長山路攀爬幾分鐘後再回首遠望，你能驚喜地看到與白梅花海相互映襯的長勝寺正殿的宏偉的屋頂以及遠處高聳的富士山。這裡可謂是讓你一人獨享壯麗美景的好地方。
最後要介紹的是高德院鎌倉大佛附近的長谷寺。寺內種植有40來棵品種各異的梅花，每年2月到3月上旬的梅花節期間，在鎌倉的神社寺廟中，它是唯一一個能欣賞燈光夜景的地方。夜幕降臨後，燈火中的「梅」景，如夢似幻，美妙絕倫。
圖片、撰文：原田寬
標題圖片：長谷寺的枝垂梅