鎌倉「梅」景，與寺廟神社交相輝映

裝扮日本早春，喚起日本情懷

說起日本最具代表性的花，人們總會想到櫻花；但在從前，梅花才是春天的代名詞。梅花大約在1500年前從中國傳入日本，在奈良時代（710-794年），它已用做庭院中的觀賞植物，還出現在許許多多的和歌之中。到了鎌倉時代（1185-1333年），梅花開始受到武士以及百姓大眾的廣泛喜愛。

每年1月下旬到3月，鎌倉的梅花競相綻放。時至今日，它依然做為報春花而為人喜愛，令漫步古城的遊人賞心悅目，陶醉其中。



源賴朝故居東北方的荏柄天神社拜殿前

鎌倉的賞梅勝地，首推荏柄天神社。源賴朝尊菅原道真為鎌倉幕府鬼門的守護神，當時與太宰府天滿宮（福岡縣）、北野天滿宮（京都市）並稱日本三天神。

作為天神而受人崇拜的菅原道真是平安中期的文人和政治家。他熱愛梅花，所以日本全國約1.2萬座天滿宮和天神社都無一例外地種著梅花。荏柄天神社種植有100多棵梅樹，拜殿前的一對紅白梅花尤其令人印象深刻。梅花花期恰逢日本的升學考試季，因此來向學問之神天神祈求考試順利的考生及其家長們，把這裡擠得水泄不通，神殿掛滿了祈願木牌「繪馬」。



梅花季的瑞泉寺

做為賞梅勝地而聞名的寺院，是荏柄天神社附近的瑞泉寺。梅花盛開時，站在祭拜接待處前就可以看到整座山猶如一片梅花花海，景色十分壯美。這裡的一大特點，是梅花的品種繁多，因而花期較長。其中的珍貴品種要數迎春花。它身姿嬌美，花朵淡黃素雅，從江戶時代起就守護在正殿前。該品種因「日本植物學之父」牧野富太郎為其命名為「黃梅」而廣為人知。



瑞泉寺的黃梅（迎春花）是鎌倉市的天然紀念物