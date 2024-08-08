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岐阜縣多山，位於日本的正中心附近，擁有豐富的溫泉資源、白川鄉等保存完好的傳統村落以及刀劍製作等傳統工藝。

岐阜是一個以山地為主的內陸縣，山脈海拔介於2000至3000公尺之間。飛驒山脈，也被稱為北阿爾卑斯山，橫跨該縣東部與長野縣的邊界；木曾山脈又稱中央阿爾卑斯，矗立在岐阜縣南部；良白山脈則聳立於岐阜的西部邊界。南部地區為廣袤的濃尾平原，這裡是該縣重要的農業區和人口最密集的地方。

岐阜縣概況

創建時間：1876年（歷史上曾先後隸屬於飛驒國和美濃國）

地方政府所在地：岐阜市

人口：197.9萬人（截至2020年10月）

面積：1萬621平方公里

得益於其多山的地形，岐阜縣成為登山和徒步旅行等戶外活動的熱門目的地。高山山麓的奧飛騨地區擁有很多冒著熱氣的天然溫泉，附近的飛騨高山和飛騨古川古鎮保留了傳統的魅力。岐阜縣多個地方被聯合國教科文組織列入遺產名錄，其中包括以合掌古建築村落為特色的白川鄉以及郡上八幡的郡上舞——這種傳統舞蹈是2022年被列為非物質文化遺產的日本41種祭祀舞蹈之一。長良川沿岸的傳統鸕鷀捕魚仍然使用木船，漁夫用懸掛在籃子上的火光來吸引魚群。



郡上八幡的一條小巷（PIXTA）

岐阜縣的製造業以運輸設備、機械和電子產品為主，農業則以大米和蔬菜為主。飛驒牛肉和奧美濃古地雞是當地著名特產。該縣還是日本野生和養殖香魚以及鱒魚的主要產地。當地傳統手工業包括以關市為中心的刀劍製作、「美濃燒」陶器和2014年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄的三種代表性「和紙」之一的「本美濃紙」。



作為岐阜縣特產之一，香魚的最佳烹飪方式是先用鹽醃製，然後放在炭火上燒烤（PIXTA）



岐阜縣的官方吉祥物「Minamo」是一個水精靈。它衣服上的藍色代表該縣天然純淨的水路，黃色代表充足的陽光（時事）

當地名人

明智光秀（1528-1582年）：日本戰國時代武將、大名，織田信長的得力副手。他在「本能寺之變」中發動了對織田信長的致命突襲。

前田青邨（1885-1977年）：日本藝術界領軍人物、日本畫大師。

尾崎秀實（1901-1944年）：日本《朝日新聞》記者。曾是俄國間諜理查·佐爾格的線人。

（原文英文）

標題圖片：白川鄉的金色稻田和傳統的「合掌」農舍（PIXTA）