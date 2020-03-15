【賞櫻名勝百選】東京 井之頭恩賜公園
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井之頭恩賜公園開園於西元1917年，是日本最早的郊外公園。如今則為鄰接住宅區的寶貴綠色空間，受到居民喜愛。井之頭公園的池塘周圍，種植了大約400多棵櫻花樹，看花瓣飄落在水面上，別有一番情趣。
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東京 井之頭恩賜公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、山櫻等
- 數量：大約400棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放（賞花聚會必須在晚上10點以前結束）
- 門票：免費
- 地址：東京都武藏野市御殿山1丁目18番31號等
- 官網：井之頭恩賜公園
井之頭公園池塘曾經被描繪在歌川廣重的浮世繪《名所江戶百景》等作品中，作為江戶的水源地，這裡自江戶時代就是著名的景點。井之頭公園池塘內可以划小船（1小時600日元～），能在水上觀賞櫻花美景。此外，園內有動物園「井之頭自然文化園」和「三鷹市立動漫美術館（三鷹之森吉卜力美術館需要預約才能參觀）」等。
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標題圖片：PIXTA提供