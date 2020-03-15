賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】東京 井之頭恩賜公園

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井之頭恩賜公園開園於西元1917年，是日本最早的郊外公園。如今則為鄰接住宅區的寶貴綠色空間，受到居民喜愛。井之頭公園的池塘周圍，種植了大約400多棵櫻花樹，看花瓣飄落在水面上，別有一番情趣。

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