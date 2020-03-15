【賞櫻名勝百選】東京 小金井公園
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小金井公園面積廣闊，佔地約80公頃，是日比谷公園的4.9倍大，是上野公園的1.5倍大。公園裡有山櫻、里櫻、與染井吉野櫻大約1,700棵，賞花季節可持續1個月左右。
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東京 小金井公園
- 櫻花種類：山櫻、里櫻、染井吉野櫻等
- 數量：大約1,700棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放
- 門票：免費
- 地址：小金井市櫻町三丁目、關野町一、二丁目等
- 官網：小金井公園
公園旁邊的玉川上水小溪兩岸，有著名的山櫻並木道景點，也被稱為小金井櫻，為世人所熟知。小金井公園開園於1954年，園內的櫻花大部分是在此時期所栽種的。而小金井櫻的起源可追溯到1737年，當時是江戶幕府第八代將軍吉宗時代，作為新田開發的一環開始栽種櫻花。由於周圍交通量增加等生態環境的惡化，使櫻花不斷枯死。因此，當地居民正在積極展開救活成排櫻花樹的活動。
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標題圖片：公益財團法人東京都公園協會提供