【賞櫻名勝百選】東京 小金井公園

賞櫻名勝百選

Guideto Japan

小金井公園面積廣闊，佔地約80公頃，是日比谷公園的4.9倍大，是上野公園的1.5倍大。公園裡有山櫻、里櫻、與染井吉野櫻大約1,700棵，賞花季節可持續1個月左右。

東京 小金井公園

櫻花種類： 山櫻、里櫻、染井吉野櫻等

山櫻、里櫻、染井吉野櫻等 數量： 大約1,700棵

大約1,700棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月上旬

3月下旬至4月上旬 開園時間： 全日開放

全日開放 門票： 免費

免費 地址： 小金井市櫻町三丁目、關野町一、二丁目等

小金井市櫻町三丁目、關野町一、二丁目等 官網： 小金井公園

公園旁邊的玉川上水小溪兩岸，有著名的山櫻並木道景點，也被稱為小金井櫻，為世人所熟知。小金井公園開園於1954年，園內的櫻花大部分是在此時期所栽種的。而小金井櫻的起源可追溯到1737年，當時是江戶幕府第八代將軍吉宗時代，作為新田開發的一環開始栽種櫻花。由於周圍交通量增加等生態環境的惡化，使櫻花不斷枯死。因此，當地居民正在積極展開救活成排櫻花樹的活動。

附近的賞櫻景點

賞花路上的觀光景點

標題圖片：公益財團法人東京都公園協會提供