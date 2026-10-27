從宮崎駿到新海誠，貫穿吉卜力與當代日本動畫的「信州式想像力」

從戰後思想探尋吉卜力的「想像力」

蘊藏於宮崎駿作品中的萬物有靈論，源自於長野縣的諏訪地區。這片土地與繩文文化有著深厚的淵源，日本歷史最悠久的神社之一「諏訪大社」也坐落於此。這種「信州式想像力」，不僅由宮崎吾朗等吉卜力新生代承繼，也延續至代表「後吉卜力」世代的庵野秀明、細田守與新海誠。