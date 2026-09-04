高溫酷暑，推升日本「巨蛋」體育館需求重新升溫

「氣溫上升，運動員與觀眾負擔加大」

6月2日，千葉市政府、以該球場為主場的千葉羅德海洋隊，以及在球場附近擁有全國頂級大型商業設施的永旺夢樂城三方，共同簽訂了《關於制定千葉海洋球場重建基本計畫的協議書》。新球場將建於現在的海洋球場以北約1公里處的幕張國際展覽中心停車場，該地產權歸縣政府所有，計畫於2034年前後投入使用。

在記者會上，羅德海洋隊的球團老闆代理玉塚元一表示：「鑑於近年來劇烈的氣候變化，採用穹頂建設方案是讓這座設施變得具吸引力的唯一選擇。目前透過三方協議著手建設的機制已經形成。」

近年來，日本全國各地最高氣溫超過35度的「高溫日」激增，去年8月5日群馬縣伊勢崎市出現41.8度高溫，刷新了日本觀測史上最高氣溫紀錄；與此同時，發生暴雨的頻率也在升高。

起初，千葉市政府方面出於對建設成本上漲的擔憂，對穹頂化建設方案持謹慎態度。如果不加蓋屋頂，概算費用僅需650億日圓左右；但若建為穹頂，就會超過1000億日圓。因此，如何讓市民理解這筆高額支出曾是一個難題。

去年七月至八月，千葉市政府徵集了公眾意見。許多民眾表示「露天球場會給運動員造成相當大的負擔，觀眾出現身體不適的機率也會增加」「穹頂球場不受天氣影響，可以舉辦各種活動」等，支持穹頂化建設方案的意見佔了絕大多數；再加上羅德球隊方面也有同樣的訴求，千葉市最終將建設方針轉向了室內型。此外，還有不少人希望像日本火腿鬥士隊在北海道北廣島市建設的 ES CON FIELD 球場那樣，採用開閉式的穹頂；但從現狀而言，基於費用方面的考量，封閉式穹頂是最具可行性的備選方案。

海洋球場自1990年投入營運以來，東京灣吹來的強風和海潮氣息一直是其特色。但考慮到未來的氣候變化，如何實現舉辦演唱會和展覽等貫穿全年的多功能用途也是一個課題。千葉市的構想中同樣把「365天都可使用的休閒娛樂型球場」作為發展方向，日本最大規模的商業設施永旺夢樂城幕張新都心，也將考慮把球場「延伸功能」的商業化發展。

千葉市的構想中同樣將「365天都能暢享的娛樂體育場」作為發展方向，而日本最大級別的商業設施——永旺夢樂城幕張新都心，也將探討作為球場「延伸功能」的相關商業佈局。



採用了開閉式穹頂的北海道ES CON FIELD，可滿足全天候使用需求（PIXTA）