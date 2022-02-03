「日本三大○○」中知名度最高的是「三景」，其次是「名園」和「夜景」

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近日一份民間調查顯示，能夠說出「日本三景」中的全部三個，和一個都說不出來的人大約各占30%。即便如此，在各種「日本三大○○」中，「三景」知名度仍然最高。

日本人經常用「三」這個數詞來表現特別突出的人或事，比如「三傑」、「三羽烏（某領域中三位表現最傑出的人）」、「御三家（某領域的三巨頭）」、「三筆（日本書道中最優秀的三名書法家）」。大型旅行社阪急交通社2021年9月針對524名20歲以上民眾實施的問卷調查顯示，知名度最高的「日本三大○○」是指代三處自然美景的「日本三景」，29%的受訪者表示「三個都知道」。

作為通常的標準答案，日本三景指的是據傳由江戶時代初期的儒學家林春齋選定的宮島（廣島縣）、天橋立（京都府）和松島（宮城縣）。對此，11.5%的受訪者表示「知道兩個」，30.5%的受訪者表示「知道一個」，加上「三個都知道」的受訪者，合計占比達到了70%以上。而表示「一個都不知道」的受訪者比例也有29%。

知名度僅次於三景的是日本最具代表性的庭園「日本三大名園」兼六園（石川縣）、後樂園（岡山縣）和偕樂園（茨城縣）。21%的受訪者表示「三個都知道」，12.2%表示「知道兩個」，24.4%表示「知道一個」。關於下表中列出的「三大夜景」「三大城堡」「三大祭祀」，回答「三個都知道」的受訪者比例都只有百分之十幾。

日本主要的「三大○○」

日本三景 宮島（廣島縣） 天橋立（京都府） 松島（宮城縣） 日本三大名園 兼六園（石川縣） 後樂園（岡山縣） 偕樂園（茨城縣） 日本三大夜景 函館山（北海道） 摩耶山（兵庫縣） 稻佐山（長崎縣） 日本三大城堡 大阪城（大阪府） 名古屋城（愛知縣） 姬路城（兵庫縣）

(注）有的說法中沒有姬路城，取而代之的是江戶城或熊本城 日本三大祭祀 神田祭（東京都） 祇園祭（京都府） 天神祭（大阪府） 日本三大煙火大會 大曲煙火（秋田縣） 土浦全國煙火大賽（茨城縣） 長岡祭煙火大會（新潟縣） 日本三大名泉 有馬溫泉（兵庫縣） 草津温泉（群馬縣） 下呂温泉（岐阜縣）

標題圖片：宮島嚴島神社的大鳥居（PIXTA）