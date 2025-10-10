【搞笑諾貝爾獎】黑白條紋「斑馬牛」具防蟲效果：日本人連續19年獲獎

【搞笑諾貝爾獎】黑白條紋「斑馬牛」具防蟲效果：日本人連續19年獲獎科技 自然環境
過去得獎作品包括「電子雞」、卡拉OK
2025年「搞笑諾貝爾獎」頒獎典禮於9月18日在美國東部麻薩諸塞州的波士頓大學舉行。該獎項旨在表彰那些能讓人發笑同時又引人深思的研究，會場發表時笑聲不斷。
今年的日本得獎者是隸屬於農業・食品產業綜合研究機構（農研機構）的研究員兒嶋朋貴及其團隊，榮獲生物學獎。研究團隊在黑毛和牛身上塗上白色油漆畫出條紋，調查蒼蠅與虻等吸血昆蟲靠近的數量。結果顯示，塗成斑馬紋的「斑馬牛」相比普通黑牛，吸血昆蟲靠近的數量減少約一半。這項研究有助於透過減輕牛隻壓力來促進生長，也有望成為不依賴殺蟲劑的防蟲對策。
日本人首次獲獎是在1992年，資生堂研究團隊的神田不二宏等人因「確認造成腳臭的化學物質」而獲獎。曾兩度得獎的是研究變形菌（黏菌）等單細胞生物的中垣俊之，分別於2008年獲得認知科學獎、2010年獲得交通規劃獎。
雖然多為科學類研究得獎，但也有其他領域的成果。例如，電子寵物「電子雞」（Tamagotchi）的開發榮獲1997年經濟學獎、犬語翻譯機「BowLingual」獲2002年和平獎、卡拉OK的發明則於2004年獲得同獎。
日本人得獎次數最多的領域是化學獎（6次），其次是生物學獎（5次）、醫學獎（3次）等。
「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）是為諾貝爾獎的惡搞版，由美國的科學幽默雜誌於1991年創設。「Ig」是表示否定的英語前綴，也與「ignoble（卑劣的、不光彩的）」一詞諧音。
搞笑諾貝爾獎 日本得獎者名單
1992年 醫學獎
- 神田不二宏（資生堂研究員）等
- 確定導致腳臭的化學物質
1995年 心理學獎
- 渡邊茂（慶應義塾大學教授）等
- 成功訓練鴿子分辨畢卡索與莫內的畫作
1996年 生物多樣性獎
- 岡村長之助（岡村化石研究所）
- 發現超過1000種「迷你化石」
1997年 生物學獎
- 柳生隆視（關西醫科大學講師）等
- 研究咀嚼口香糖時，口味變化如何影響腦波
1997年 經濟學獎
- 真坂亞紀（萬代公司）、橫井昭裕（WIZ公司）
- 開發「電子雞（Tamagotchi）」
1999年 化學獎
- 牧野武（安全偵探社社長）
- 開發可噴在丈夫內褲上偵測外遇的噴霧劑
2002年 和平獎
- 佐藤慶太（TAKARA社長）、鈴木松美（日本音響研究所所長）、小暮規夫（獸醫師）
- 開發犬語翻譯機「BowLingual」
2003年 化學獎
- 廣瀨幸雄（金澤大學教授）
- 化學角度分析為何鴿子討厭某些銅像
2004年 和平獎
- 井上大佑（公司經營者）
- 發明卡拉OK
2005年 生物學獎
- 早坂洋司（澳洲葡萄酒研究所）
- 建立青蛙在感受壓力時釋放特殊氣味的資料庫
2005年 營養學獎
- 中松義郎（發明家，「中松博士」）
- 連續34年拍攝自己的餐食並分析對大腦與健康的影響
2007年 化學獎
- 山本麻由（前國立國際醫療中心研究員）
- 從牛糞中提取出香草香味成分「香草醛」
2008年 認知科學獎
- 中垣俊之（北海道大學副教授）等
- 發現單細胞生物「黏菌」能找出迷宮的最短路徑
2009年 生物學獎
- 田口文章（北里大學名譽教授）
- 利用熊貓糞便中的細菌減少90％廚餘
2010年 交通規劃獎
- 中垣俊之（公立函館未來大學教授）等
- 研究黏菌的「智慧」可應用於鐵路等基礎建設規劃
2011年 化學獎
- 今井真（滋賀醫科大學講師）等
- 開發以山葵氣味提醒聽障人士的火災警報器
2012年 聲學獎
- 栗原一貴（產業技術綜合研究所研究員）、塚田浩二（科學技術振興機構研究員）
- 開發干擾喋喋不休者的裝置「Speech Jammer」
2013年 醫學獎
- 新見正則（帝京大學副教授）等
- 研究顯示心臟移植小鼠聆聽歌劇《茶花女》可延長壽命
2013年 化學獎
- 今井真介（House食品公司研究主幹）等
- 發現製造洋蔥催淚成分的酶
2014年 物理學獎
- 馬渕清資（北里大學教授）等
- 證明香蕉皮確實非常滑
2015年 醫學獎
- 木俁肇（診所院長）
- 證實親吻可減輕皮膚過敏反應
2016年 知覺獎
- 東山篤規（立命館大學教授）等
- 證明從胯下倒看世界時，難以準確判斷距離
2017年 生物學獎
- 吉澤和德（北海道大學副教授）、上村佳孝（慶應義塾大學副教授）
- 發現生活在巴西的昆蟲雌性具有類似雄性的性器官
2018年 醫學教育獎
- 堀內朗（昭和伊南綜合醫院消化器病中心主任）
- 親自以坐姿進行大腸內視鏡檢查，證實疼痛較少
2019年 化學獎
- 渡部茂（明海大學教授）等
- 收集5歲兒童唾液樣本，分析分泌量
2020年 聲學獎
- 西村剛（京都大學靈長類研究所副教授）
- 發現鱷魚吸入氦氣後咆哮聲會變高
2021年 動力學獎
- 村上久（京都工藝纖維大學助教）、西成活裕（東京大學教授）、西山雄大（長岡技術科學大學講師）
- 實證「邊走邊滑手機」的危險性
2022年 工學獎
- 松崎元（千葉工業大學教授）等
- 研究使用幾根手指轉動圓柱形握把的最佳方式
2023年 營養學獎
- 宮下芳明（明治大學教授）、中村裕美（東京大學特聘副教授）
- 提出可通電改變食物味道的筷子與吸管
2024年 生理學獎
- 武部貴則（東京醫科齒科大學教授）等
- 發現哺乳類能從肛門進行呼吸
2025年 生物學獎
- 兒嶋朋貴（農業・食品產業技術綜合研究機構研究員）等
- 研究將牛塗成斑馬般黑白條紋後，吸血昆蟲較不靠近
＊職稱與所屬機構為當時資料，敬稱略
出處：Improbable Research 等
【參考資料】
- Improbable Research「The 2025 Ig Nobel Prize Winners」
- PLOS One「Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack」
- 愛知縣農業綜合試驗場「2019年愛知縣農業綜合試驗場十大成果」
標題圖片：榮獲搞笑諾貝爾獎的（前排左起）京都大學研究所農學研究科副教授大石風人、農業・食品產業技術綜合研究機構（農研機構）畜產研究部門研究員兒嶋朋貴、愛知縣畜產綜合中心酪農課長佐藤精，2025年9月18日，美國東部麻薩諸塞州波士頓大學（時事）