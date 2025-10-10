【搞笑諾貝爾獎】黑白條紋「斑馬牛」具防蟲效果：日本人連續19年獲獎

日本資料庫

以獎勵獨創且富幽默感的研究與發明聞名的「搞笑諾貝爾獎」，日本人已連續19年獲獎。今年的獲獎研究證實，將牛塗成如同斑馬般的黑白條紋，能產生防蟲效果，因而獲得評價。

2025年「搞笑諾貝爾獎」頒獎典禮於9月18日在美國東部麻薩諸塞州的波士頓大學舉行。該獎項旨在表彰那些能讓人發笑同時又引人深思的研究，會場發表時笑聲不斷。

今年的日本得獎者是隸屬於農業・食品產業綜合研究機構（農研機構）的研究員兒嶋朋貴及其團隊，榮獲生物學獎。研究團隊在黑毛和牛身上塗上白色油漆畫出條紋，調查蒼蠅與虻等吸血昆蟲靠近的數量。結果顯示，塗成斑馬紋的「斑馬牛」相比普通黑牛，吸血昆蟲靠近的數量減少約一半。這項研究有助於透過減輕牛隻壓力來促進生長，也有望成為不依賴殺蟲劑的防蟲對策。



為實驗而被塗成斑馬紋的黑毛和牛，2017年（愛知縣農業綜合試驗場提供）

日本人首次獲獎是在1992年，資生堂研究團隊的神田不二宏等人因「確認造成腳臭的化學物質」而獲獎。曾兩度得獎的是研究變形菌（黏菌）等單細胞生物的中垣俊之，分別於2008年獲得認知科學獎、2010年獲得交通規劃獎。

雖然多為科學類研究得獎，但也有其他領域的成果。例如，電子寵物「電子雞」（Tamagotchi）的開發榮獲1997年經濟學獎、犬語翻譯機「BowLingual」獲2002年和平獎、卡拉OK的發明則於2004年獲得同獎。

日本人得獎次數最多的領域是化學獎（6次），其次是生物學獎（5次）、醫學獎（3次）等。

「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）是為諾貝爾獎的惡搞版，由美國的科學幽默雜誌於1991年創設。「Ig」是表示否定的英語前綴，也與「ignoble（卑劣的、不光彩的）」一詞諧音。

搞笑諾貝爾獎 日本得獎者名單

1992年 醫學獎

神田不二宏（資生堂研究員）等

確定導致腳臭的化學物質

1995年 心理學獎

1996年 生物多樣性獎

岡村長之助（岡村化石研究所）

發現超過1000種「迷你化石」

1997年 生物學獎

柳生隆視（關西醫科大學講師）等

研究咀嚼口香糖時，口味變化如何影響腦波

1997年 經濟學獎

真坂亞紀（萬代公司）、橫井昭裕（WIZ公司）

開發「電子雞（Tamagotchi）」

1999年 化學獎

牧野武（安全偵探社社長）

開發可噴在丈夫內褲上偵測外遇的噴霧劑

2002年 和平獎

佐藤慶太（TAKARA社長）、鈴木松美（日本音響研究所所長）、小暮規夫（獸醫師）

開發犬語翻譯機「BowLingual」

2003年 化學獎

廣瀨幸雄（金澤大學教授）

化學角度分析為何鴿子討厭某些銅像

2004年 和平獎

井上大佑（公司經營者）

發明卡拉OK

2005年 生物學獎

早坂洋司（澳洲葡萄酒研究所）

建立青蛙在感受壓力時釋放特殊氣味的資料庫

2005年 營養學獎

中松義郎（發明家，「中松博士」）

連續34年拍攝自己的餐食並分析對大腦與健康的影響

2007年 化學獎

山本麻由（前國立國際醫療中心研究員）

從牛糞中提取出香草香味成分「香草醛」

2008年 認知科學獎

中垣俊之（北海道大學副教授）等

發現單細胞生物「黏菌」能找出迷宮的最短路徑

2009年 生物學獎

田口文章（北里大學名譽教授）

利用熊貓糞便中的細菌減少90％廚餘

2010年 交通規劃獎

中垣俊之（公立函館未來大學教授）等

研究黏菌的「智慧」可應用於鐵路等基礎建設規劃

2011年 化學獎

今井真（滋賀醫科大學講師）等

開發以山葵氣味提醒聽障人士的火災警報器

2012年 聲學獎

栗原一貴（產業技術綜合研究所研究員）、塚田浩二（科學技術振興機構研究員）

開發干擾喋喋不休者的裝置「Speech Jammer」

2013年 醫學獎

2013年 化學獎

今井真介（House食品公司研究主幹）等

發現製造洋蔥催淚成分的酶

2014年 物理學獎

馬渕清資（北里大學教授）等

證明香蕉皮確實非常滑

2015年 醫學獎

木俁肇（診所院長）

證實親吻可減輕皮膚過敏反應

2016年 知覺獎

東山篤規（立命館大學教授）等

證明從胯下倒看世界時，難以準確判斷距離

2017年 生物學獎

吉澤和德（北海道大學副教授）、上村佳孝（慶應義塾大學副教授）

發現生活在巴西的昆蟲雌性具有類似雄性的性器官

2018年 醫學教育獎

堀內朗（昭和伊南綜合醫院消化器病中心主任）

親自以坐姿進行大腸內視鏡檢查，證實疼痛較少

2019年 化學獎

渡部茂（明海大學教授）等

收集5歲兒童唾液樣本，分析分泌量

2020年 聲學獎

西村剛（京都大學靈長類研究所副教授）

發現鱷魚吸入氦氣後咆哮聲會變高

2021年 動力學獎

村上久（京都工藝纖維大學助教）、西成活裕（東京大學教授）、西山雄大（長岡技術科學大學講師）

實證「邊走邊滑手機」的危險性

2022年 工學獎

松崎元（千葉工業大學教授）等

研究使用幾根手指轉動圓柱形握把的最佳方式

2023年 營養學獎

2024年 生理學獎

武部貴則（東京醫科齒科大學教授）等

發現哺乳類能從肛門進行呼吸

2025年 生物學獎

兒嶋朋貴（農業・食品產業技術綜合研究機構研究員）等

研究將牛塗成斑馬般黑白條紋後，吸血昆蟲較不靠近

＊職稱與所屬機構為當時資料，敬稱略

出處：Improbable Research 等

【參考資料】

標題圖片：榮獲搞笑諾貝爾獎的（前排左起）京都大學研究所農學研究科副教授大石風人、農業・食品產業技術綜合研究機構（農研機構）畜產研究部門研究員兒嶋朋貴、愛知縣畜產綜合中心酪農課長佐藤精，2025年9月18日，美國東部麻薩諸塞州波士頓大學（時事）