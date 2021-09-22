千利休：用茶道體現與美學融合的自然觀

日本偉人傳

茶道流傳至今，其集大成者是安土桃山時代的茶人千利休，也被稱為天下第一茶聖。利休試圖將融入美學的自然觀，以茶室和樂茶碗這種具象化的形式表現出來，堪稱超越時代的日本美學革命家。

飲茶的習慣通過陸路和海路自中國傳到世界各處。傳入地均有各地獨特的茶器和茶點，還催生出了獨特的飲茶文化一直流傳至今。但是，為了喝口茶還專門弄出一個獨立的建築物來，對喝茶執著到這一步的，大概也只有日本人了吧。而將「茶室」這一飲茶專用空間設計出了最小版的人，就是千利休。 日本人對茶的講究讓傳教士目瞪口呆 據傳，將綠茶研磨成粉後放入茶碗中攪拌的飲茶方式，是隨著與中國宋朝（960-1276年）之間的貿易，於12世紀末傳到日本的。當時日本社會正在經歷從貴族統治轉向武士統治的時代變革。新穎的飲茶方式以武士為中心贏得了青睞。 據傳，1522年利休出生於堺的一個有名的商賈之家，為了成為合格的繼承人，具備該有的教養和高雅格調，17歲的千利休開始學習茶道。時值第二個武家政權室町幕府（1336-1573年）末期，幕府喪失了對全日本的統治力，日本進入戰國武將群雄割據的亂世。堺作為與中國明朝（1368-1644年）的貿易據點城市而繁榮起來，從16世紀後半葉起，又發展成為與西班牙和葡萄牙開展貿易的國際貿易城市。 在堺地，商人之間的交流自不待言，作為武士與商人以對等的方式進行談判的場所，以品嘗抹茶為目的的聚會，即茶會非常興盛。抹茶是將茶樹的新芽掐尖，先蒸後乾燥做成茶葉，最後搗成粉末而成。因為需要加入熱水再攪拌飲下，於是便形成了一種對器物非常講究的文化。就像傳到歐洲的飲茶習慣催生出對中國產茶器的喜愛一樣，在日本，中國產的器具也深受愛戴。 如同歐洲人努力模仿中國瓷器一般，日本人還將眼光轉向了朝鮮半島燒製的陶瓷器，將之當做茶碗使用。而且在中國不受關注的陶器也在使用之列。除了茶碗，日本人對保存茶粉的容器也很重視，大型的叫「茶壺」，小型的叫「茶入」。其中，有些器具雖然上了釉，擁有獨特的光澤，但形狀看起來完全就是給小鳥喝水的小玩意，沒想到就連這種東西在日本也被視為珍寶進行交易——來到日本的傳教士目瞪口呆地記錄下了日本當時的風氣。 過去也被拿來與威尼斯相提並論的自治城市堺，作為可匹敵京都的文化發源地在史上自有其獨特地位。由於對外貿易而暴富的豪商或多或少都是茶人，今井宗久（1520-1593年）和津田宗及（？-1591年）便是其中的代表人物。雖然生意規模不及這兩位，但23歲的利休以「亭主」身份舉辦了茶會並獲得認可，其後作為在茶會舉辦上獨具審美慧眼的茶人獲得了周圍的好評。 一介商人利休之所以備受關注，與織田信長（1534-1582年）的繼承者、確立了中央政權的豐臣秀吉（1537-1598年）有著極大關係。信長和秀吉都喜歡將前代掌權者和政敵的茶具據為己有，並通過茶會來宣誓主權，宣揚權力的更替。 1575年，在眾多茶人中，織田信長選中了利休在他舉辦的茶會上擔任茶頭，代替自己點茶。利休當時53歲。信長死後第二年，1583年，利休在豐臣秀吉舉辦的茶會上也被欽點為代替秀吉點茶的茶頭。由於秀吉公開表示自己對茶器的喜愛，很多人為了討取這位繼任者的歡心，爭相獻上茶器。在這種狀況下，利休開始建議戰國大名也向秀吉獻上茶器。然後這種情況不斷升級，最終發展成利休幫助秀吉招攬戰國武將到他麾下。甚至有觀點認為，在秀吉1586年就任太政大臣，確立豐臣政權後，利休與豐臣秀吉之弟秀長一起成為了豐臣政權的中流砥柱。

對利休鎮魂的傳承 秀吉的血親在政權中擔任要職期間，這種側近政治（由掌權者的左右把持朝政——譯注）是被允許的。然而隨著統一大業的推進，官僚機構逐漸完善後，這種做法就不合時宜了。秀長病逝後不久，1591年，69歲的利休接到了放逐令。放逐利休以及後續的處刑，可以說是源於秀吉政權的內部鬥爭，但為利休的茶會著迷的人們卻很難接受世俗意義上的利休的死亡。 無論如何，在人世間尚有種種牽掛，心願未了便離開人世的利休活在了無數人的心中。按照日本人傳統的生死觀念，心願未了便死於非命的鬼魂，如果不嚴肅地進行鎮魂的話，會給現世帶來禍端。菅原道真（845-903年）、平將門（？-940年）這類以悲劇落幕的人物都有專門祭祀他們的神社，其原因也在於此。 之所以沒有建一座祭祀利休的神社，是因為當時人們打算用繼承利休茶道的形式來給他鎮魂。利休忌日的供養儀式，不僅千家的後人會做，許多茶人也會操辦，舉行相關的茶會。並且在利休400年忌的1991年，京都國立博物館還舉辦了「千利休展」。利休尚未完成自己的茶道便死於非命，人們對茶道的關注也可以說催生出了一種體系，讓人去思考利休之死的含義吧。 1595年秀吉對受利休牽連而不能住在京都的利休的兩個子女進行了赦免，同時以賞賜利休之孫宗旦的由頭，將利休曾經收藏的茶具歸還回去。這位宗旦的3個兒子又各被有權有勢的大名家看中庇護，利休子孫的家系自此穩定下來，作為表千家、裏千家、武者小路千家這「三千家」一直將茶道傳承至今。 就像卡爾·馬克思的《資本論》是由後人最終完成的那樣，未完成的利休茶道，也託付給了三千家為首的後世茶人來負責完成。馬克思主義者將自己補完的理想的馬克思主義稱為「馬克思的真意」。利休從室町時代中期的茶人村田珠光（1423-1502年）、師傅武野紹鷗（1502-1555年）那裡繼承了茶道，又將禪學的宗教哲學要素融入其中，讓茶道超越了技術範疇，具備了精神性。而利休理想中的茶道，後世的茶人稱之為「侘茶」，其中之奧義即便日本人也不好理解，但如果是馬克思主義者的話，或許能夠理解一二吧。