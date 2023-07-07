小暑文化 生活 歷史 飲食 自然環境
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小暑相當於西曆的7月7日前後。何時出梅很受關注，各地也越來越頻繁地遭遇大暴雨和局部短時強降雨。從這天起到立秋（8月7日前後）稱為「暑中」，之後是「殘暑」。蟬開始鳴叫，荷花次第盛開。
七夕（7月7日）
七夕是日本的「五節句」之一（五節句指的是1月7日「人日」、3月3日「上巳」、5月5日「端午」、7月7日「七夕」、9月9日「重陽」——譯注），蘊含著多種文化內涵，包括祈禱豐收的儀式，源於中國的牛郎織女的七夕傳說，祈禱裁縫和織布技術精進的祭神儀式「乞巧奠」，以及年輕姑娘為迎神而紡織和服布料的「棚機津女」信仰等等，一直傳承至今。
根據奈良時代流傳至今的七夕傳說，天帝看到女兒「織姬」每天勤於織布，無心玩樂，於是將她許給了老實能幹的牛郎「彥星」，二人喜結連理。然而婚後他們卻耽於享樂，天帝被觸怒，將織姬和彥星分隔在銀河兩岸，使其專心勞作。不料二人日日以淚洗面，根本無心工作。於是天帝許諾二人，只要勤懇勞動，即可在每年7月7日見上一面。織姬是天琴座一等星「織女星」，彥星則是天鷹座一等星「牛郎星」。到了夜晚，我們可以看到兩顆星在夜空中隔著銀河遙遙相望的景象。
在小竹枝上掛上寫有心願的五色紙簽，這一習俗始於江戶時代。五色源於古代中國的陰陽五行說，本來是青（綠）、赤、黃、白、黑5色，但黑色被視為不祥，所以改用紫色。
七夕要吃「素麵」。只消水煮3分鐘即可食用，放入冰水冰鎮，就是涼麵。料汁用大蔥、生薑、紫蘇、蘘荷等調味，把麵條放進去蘸著吃。據傳奈良時代吃的不是素麵，而是將小麥粉和米粉揉成麵團，再拉成細繩粗細的「索餅」，後來才變成了「素麵」。
入谷牽牛花節（7月6日-8日）
明治初期，東京入谷有十多家綠植店開始種牽牛花，幾經品種改良後花開越發嬌豔，受到好評，於是便辦起了「牽牛花節」。1913年曾一度中斷，1948年在當地熱心人士的助推下重開。現在每年都有數十萬人參與，熱鬧非凡。
浴衣
浴衣起源於汗蒸浴為主流的平安時代（794-1185年），貴族入浴時或入浴後會穿一件單層的夏季和服「帷子」（katabira），洗浴時穿著的叫「湯帷子」（yukatabira）。安土桃山時代（1568-1603年）泡澡盛行後，泡完澡後穿在身上吸汗的衣服開始被稱為「浴衣」（yukata）。進入江戶時代後，公共浴池「錢湯」開始普及，浴衣也在平民中傳開，逐漸變成了睡衣。而到了江戶中期，越來越多的人把浴衣當便服穿著，開始流行在盂蘭盆節和看夏季煙火時穿浴衣出行。
東京淺草寺的酸漿花市（7月9日-10日）
酸漿花市在觀音菩薩的結緣日舉辦，市集上售賣酸漿果，這兩天參拜觀音菩薩功德翻倍，是為「功德日」。酸漿是吉祥之物，日語寫作「鬼燈」，據說紅色能驅散夏乏，有招福之意。酸漿、撈金魚、風鈴…市場上隨處可見夏季的風物詩。
荷花盛放
荷花起初因形似「蜂巢」而稱為「hachisu」，後音變為「hasu」，被視為最接近佛陀的花。蓮子、蓮葉、蓮莖、蓮子心、蓮根（蓮藕），幾乎全株均可食用和藥用。這段時間，有荷塘的公園和神社佛閣都會舉行「清晨觀蓮會」。
祇園祭（7月1日-31日）
祇園和八坂神社的祭典活動「祇園祭」是日本「三大祭」之一，被譽為京都夏日的風物詩。起源於平安時代869年舉行的祈禱無病無災的儀式，具有1100多年的悠久歷史。從7月1日起，為期1個月。最值得一看的是17日的「先祭」和24日的「後祭」。不用一根釘子，全靠木匠用繩索搭建的33架花車「山鉾」供奉著不同的「御神體」，被眾人抬著在京都城裡巡遊。祇園祭也被列入世界非物質文化遺產。
中元節（6月下旬至7月15日）
日本的中元節有贈送禮物答謝別人日常關照的習俗。中元（7月15日）本是中國道教三元節之一，那天向祖先供奉謝禮的習俗傳到了日本，後來在舊曆盂蘭盆節期間，6月下旬到7月15日前後(*1)贈送禮物的習俗固定了下來。每到這個時節，百貨公司和超市都會特別開設「中元贈答賣場」。
海洋日（第三個週日）
7月的第三個週日是海洋日。進入7月後，各地的海水浴場都會舉辦開放儀式，同時為遊客搭建起很多臨時小屋「海之家」。
(*1) ^ 關西地區是7月下旬到8月上旬。
進入夏土用
「土用」在日本曆法上指的是季節交替的日子，即立春、立夏、立秋、立冬前的大概18天時間。夏土用始於7月20日前後，一直到立秋前（8月7日前後），共18天。這段時間暑氣正盛，所以日本人習慣吃鰻魚、土用蜆子、土用雞蛋等有助於恢復精力的食物來預防夏乏。其中「土用醜日」還有吃鰻魚的習俗。《萬葉集》裡記載鰻魚是苦夏良方，所以自古就被當作恢復精力的魚類。夏日酷暑難捱體力下降時，吃一頓蒲燒鰻魚增強體力的習俗從江戶時代開始盛行。鰻魚尤其富含維生素A和維生素D。
玉米
熱騰騰的煮玉米開啟了人們夏日的味覺。6月到9月都應季。烤玉米香氣四溢，一口咬下去甘甜可口，不禁讓人憶起廟會時的路邊小吃攤。玉米須越多，顆粒越飽滿，玉米鬚髮黃者為最佳。
比目魚（鰈魚）
夏天正值品嘗比目魚的季節。比目魚是白肉魚的代表，推薦燉煮、油炸、鹽烤、法式奶油烤魚等吃法。
監修：井上象英（INOUE Shouei），曆作家、曆法研究家、神道教師，東北福祉大學特聘講師。長年擔任《神宮館高島曆》主筆，現在積極開展演講和撰稿活動。
標題圖片：京都法金剛院盛放的荷花