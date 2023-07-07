小暑相當於西曆的7月7日前後。何時出梅很受關注，各地也越來越頻繁地遭遇大暴雨和局部短時強降雨。從這天起到立秋（8月7日前後）稱為「暑中」，之後是「殘暑」。蟬開始鳴叫，荷花次第盛開。

七夕（7月7日）

七夕是日本的「五節句」之一（五節句指的是1月7日「人日」、3月3日「上巳」、5月5日「端午」、7月7日「七夕」、9月9日「重陽」——譯注），蘊含著多種文化內涵，包括祈禱豐收的儀式，源於中國的牛郎織女的七夕傳說，祈禱裁縫和織布技術精進的祭神儀式「乞巧奠」，以及年輕姑娘為迎神而紡織和服布料的「棚機津女」信仰等等，一直傳承至今。

根據奈良時代流傳至今的七夕傳說，天帝看到女兒「織姬」每天勤於織布，無心玩樂，於是將她許給了老實能幹的牛郎「彥星」，二人喜結連理。然而婚後他們卻耽於享樂，天帝被觸怒，將織姬和彥星分隔在銀河兩岸，使其專心勞作。不料二人日日以淚洗面，根本無心工作。於是天帝許諾二人，只要勤懇勞動，即可在每年7月7日見上一面。織姬是天琴座一等星「織女星」，彥星則是天鷹座一等星「牛郎星」。到了夜晚，我們可以看到兩顆星在夜空中隔著銀河遙遙相望的景象。

在小竹枝上掛上寫有心願的五色紙簽，這一習俗始於江戶時代。五色源於古代中國的陰陽五行說，本來是青（綠）、赤、黃、白、黑5色，但黑色被視為不祥，所以改用紫色。



七夕節（PIXTA）

七夕要吃「素麵」。只消水煮3分鐘即可食用，放入冰水冰鎮，就是涼麵。料汁用大蔥、生薑、紫蘇、蘘荷等調味，把麵條放進去蘸著吃。據傳奈良時代吃的不是素麵，而是將小麥粉和米粉揉成麵團，再拉成細繩粗細的「索餅」，後來才變成了「素麵」。



素麵（PIXTA）

入谷牽牛花節（7月6日-8日）

明治初期，東京入谷有十多家綠植店開始種牽牛花，幾經品種改良後花開越發嬌豔，受到好評，於是便辦起了「牽牛花節」。1913年曾一度中斷，1948年在當地熱心人士的助推下重開。現在每年都有數十萬人參與，熱鬧非凡。



入谷的牽牛花市場（nippon.com）

浴衣

浴衣起源於汗蒸浴為主流的平安時代（794-1185年），貴族入浴時或入浴後會穿一件單層的夏季和服「帷子」（katabira），洗浴時穿著的叫「湯帷子」（yukatabira）。安土桃山時代（1568-1603年）泡澡盛行後，泡完澡後穿在身上吸汗的衣服開始被稱為「浴衣」（yukata）。進入江戶時代後，公共浴池「錢湯」開始普及，浴衣也在平民中傳開，逐漸變成了睡衣。而到了江戶中期，越來越多的人把浴衣當便服穿著，開始流行在盂蘭盆節和看夏季煙火時穿浴衣出行。



身著浴衣手拿團扇的女性（PIXTA）