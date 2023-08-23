處暑生活 文化
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處暑在陽曆8月23日左右。「處」有「止息」的意思。顧名思義，處暑指的是暑氣消退的時節。有的地區已經開始收割水稻。此時正值颱風季，要多加注意。
山梨縣富士吉田市的「吉田火祭」（8月26-27日）
吉田火祭是宣告富士山夏季登山季結束的祭典活動，為「日本三大奇祭」之一。這是北口本宮富士淺間神社和諏訪神社每年例行舉行的大祭，被指定為國家重要無形民俗文化遺產。26日，人們抬著大神轎和象徵富士山的神轎「御影」在市內緩步遊行，在日落時分點燃約90個高達3公尺的火把，火光映紅整條街道。
秋田縣大仙市的全國煙火競技大賽「大曲煙火」（8月最後一個週六）
全國煙火師一決雌雄的大賽，是日本三大煙火晚會之一。始於1910年，已有一百多年歷史。比賽對煙火的顏色和形狀進行評比，得分最高的煙火師將被授予內閣總理大臣獎。
「二百一十日」「二百二十日」
從立春算起，第210天為「二百一十日」，第220天為「二百二十日」。陽曆的二百一十日在9月1日前後，二百二十日則在9月11日前後。因為這兩天比較特殊，會有颱風來襲或強風過境，所以被視為「厄日」。
澀川春海（1639-1715年）編纂了日本獨有的新曆法貞享曆，據說他從漁夫那裡聽說從立春起的第210天和第220天海上多浪高水急，於是實際體驗了一番，之後便把這兩天寫進了曆法中。每到這兩天，各地都會舉行「風祭」，以求平息狂風暴雨。
富山市八尾地區的「歐瓦拉風之盆舞祭」在9月1日到3日舉行。人們供奉風神，為免受暴風災害和五穀豐登而祈禱。在三味線、太鼓和胡琴的伴奏下，頭戴草編斗笠遮住眼睛的男女舞者隨著《越中歐瓦拉節》的節奏翩翩起舞。這一傳統慶典活動始自江戶時代，延續了300年之久，它向北陸地區宣告秋天的到來。
防災日（9月1日）
傷亡10萬多人的關東大地震發生在1923年的這一天。為了提高國民的防災意識，日本政府於1960年將9月1日定為防災日。希望每個家庭平時就注意確認「災害地圖」，檢查防災用品，為災害的發生做好充分準備。
秋日七草
秋日七草的說法來源於《萬葉集》，歌人山上憶良在一首和歌裡列舉了7種秋日盛開的花。它們分別是萩花（胡枝子）、桔梗、葛花、藤袴（白頭婆）、女郎花（黃花敗醬）、撫子花（瞿麥）、尾花（芒草）。
蜻蜓
據說日本約有200種蜻蜓繁衍生息。徑直往前飛的蜻蜓在戰國時代象徵著「勇往直前，永不退縮」，名為「勝蟲」，被視為吉利的昆蟲。戰國武將前田利家頭盔前的金屬裝飾物「前立」採用的就是蜻蜓圖案。另一方面，蜻蜓在歐美卻是不祥之物，被稱為「惡魔的縫衣針」「魔女之針」。
無花果
無花果是8月底到10月的應季水果。它的花開在果實內部，從外面看不見，所以名為「無花果」。可直接食用，也可加工成果醬或糖漿無花果。
酸橘
酸橘過去在日本一直用作醋的替代品，所以日文叫「醋橘」。8到10月為收穫期，主要產地是德島縣。淡雅的清香能增強食欲，清爽的酸味可以預防感冒、恢復疲勞，還有美膚效果。
斑點莎瑙魚（遠東擬沙丁魚）
雖然全年均可捕撈，但梅雨季節到秋天的斑點莎瑙魚最是肥美可口，作為時令海鮮受到人們的喜愛。做法多樣，如生魚片、鹽烤、打成肉末後做成魚丸等。
標題圖片：PIXTA