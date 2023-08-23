處暑在陽曆8月23日左右。「處」有「止息」的意思。顧名思義，處暑指的是暑氣消退的時節。有的地區已經開始收割水稻。此時正值颱風季，要多加注意。

山梨縣富士吉田市的「吉田火祭」（8月26-27日）

吉田火祭是宣告富士山夏季登山季結束的祭典活動，為「日本三大奇祭」之一。這是北口本宮富士淺間神社和諏訪神社每年例行舉行的大祭，被指定為國家重要無形民俗文化遺產。26日，人們抬著大神轎和象徵富士山的神轎「御影」在市內緩步遊行，在日落時分點燃約90個高達3公尺的火把，火光映紅整條街道。



吉田火祭，2013年8月26日（時事）

秋田縣大仙市的全國煙火競技大賽「大曲煙火」（8月最後一個週六）

全國煙火師一決雌雄的大賽，是日本三大煙火晚會之一。始於1910年，已有一百多年歷史。比賽對煙火的顏色和形狀進行評比，得分最高的煙火師將被授予內閣總理大臣獎。



全國煙火競技大賽「大曲煙火」（PIXTA）

「二百一十日」「二百二十日」

從立春算起，第210天為「二百一十日」，第220天為「二百二十日」。陽曆的二百一十日在9月1日前後，二百二十日則在9月11日前後。因為這兩天比較特殊，會有颱風來襲或強風過境，所以被視為「厄日」。

澀川春海（1639-1715年）編纂了日本獨有的新曆法貞享曆，據說他從漁夫那裡聽說從立春起的第210天和第220天海上多浪高水急，於是實際體驗了一番，之後便把這兩天寫進了曆法中。每到這兩天，各地都會舉行「風祭」，以求平息狂風暴雨。

富山市八尾地區的「歐瓦拉風之盆舞祭」在9月1日到3日舉行。人們供奉風神，為免受暴風災害和五穀豐登而祈禱。在三味線、太鼓和胡琴的伴奏下，頭戴草編斗笠遮住眼睛的男女舞者隨著《越中歐瓦拉節》的節奏翩翩起舞。這一傳統慶典活動始自江戶時代，延續了300年之久，它向北陸地區宣告秋天的到來。



歐瓦拉風之盆舞祭（PIXTA）