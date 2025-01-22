「稻荷神」與傳說中的「白狐之子」安倍晴明

稻荷神與稻荷神社——祈求五穀豐登、商業興隆

以武士為中心，八幡神信仰在日本各地不斷傳播開來。而在平民百姓中受到廣泛尊崇的是稻荷神。

稻荷神後來逐漸與《古事記》《日本書紀》中登場的穀物神「宇迦之御魂」合二為一，但最早是誕生於民間傳說的神祇。

稻荷神的總本社是以「千本鳥居」聞名於世的伏見稻荷大社，位於京都南部。根據奈良初期的傳說，從中國大陸渡海而來的富裕氏族族人秦伊呂具某日以年糕為靶放箭，結果年糕化作白鳥飛走了。白鳥飛落在一座山峰，那裡便長出了稻米，是為「稻成」。那座山便得名「稻荷山」（「稻荷」是由「稻成」音變而來的）。古人在山上修建神社，那便是如今伏見稻荷大社的前身。



穿過伏見稻荷大社的「千本鳥居」長廊，就到了奧社奉拜所（奧院）。那是高233公尺的稻荷山巡山之旅的起點（PIXTA）

平安時代初期，在伏見稻荷附近的平安京（京都）南部，空海（弘法大師）開闢了教王護國寺（東寺），將稻荷神作為土地神供養在寺內。隨著空海的佛法傳遍日本全國，稻荷神信仰也傳播開來。

稻荷神得名於「稻成」，顯而易見，它是保佑豐收和五穀豐登的神明。但隨著稻荷神信仰在城市傳開，越來越多人也開始向稻荷神祈求商業興隆。據說在江戶時代，江戶城市裡隨處可見供奉稻荷神的神社。即使是現在，商業街等地也常能看到供奉稻荷神的小神社。

稻荷神社裡最顯眼的是狐狸雕像。有的地方的狐狸還口銜寶珠、倉庫鑰匙、稻穗等物品。

如前文所述，古代傳說中，稻荷神是與白鳥有關的，並非狐狸。然而，不知從何時起，稻荷神的神使就成了狐狸，「有稻荷之處必有狐狸」成了大家司空見慣的風景。

稻荷神與狐狸結合的原因尚不明確，眾說紛紜。有人認為狐狸一開春就率先下山，所以是田神的先鋒；有人認為狐狸的尾巴能讓人聯想到穀粒飽滿的稻穗；還有人認為狐狸能驅趕麻雀等偷吃稻米影響收成的有害動物。