和本的歷史：從《源氏物語》誕生的平安時代到出版文化繁榮發展的江戶時代

「和本」是有史以來到明治初期，誕生於日本的所有書籍的總稱。在古舊書領域，據說和本至今仍是「現役」。在東京神田神保町的舊書街，別說數百年前的古書，就連1300年前奈良時代的手抄經書也有陳列銷售。橋口侯之介是老店誠心堂書店店主，也是著名的和本研究者。本篇將和他一起以和本為線索，梳理日本出版文化的歷史。

防盜措施和草紙的發達 江戶時代有兩種書店。一種是製作學術書籍、佛教相關硬核書籍的書店；另一種是面向大眾的平價書店。後者稱為「草紙屋」，在京都，草紙屋隨著淨琉璃書的出版而發展起來，在大坂（本文以江戶時期「大坂」來稱作現代的「大阪」），則是隨著井原西鶴的走紅而步入正軌。 京都和大坂商業出版發展繁榮，盜版和仿版開始氾濫。於是，書店老闆便聯名去奉行所交涉，請其取締盜版書籍，大坂、京都都獲批成立了「本屋仲間」（類似書店協會——譯註）。加入該組織後，書店將獲得出版和共用銷售管道的權利。出版，將木板印刷的權利稱為「板株」，可以在書店之間自由交易，為此還成立了交易所。 另一方面，名為「地本屋」的江戶草紙屋雖然涉足商業出版較晚，但也逐漸完成了自己的進化。最初多是面向兒童的書籍，但到了18世紀中期，江戶也出現了「本屋仲間」組織，之後面向成人的原創作品成為主流。這就是「黃表紙」領域，跟現在的漫畫類似，以繪畫為主，寫有登場人物的臺詞，還有類似劇本中舞臺指示的「詞書」。放到現在，大概是幾百日圓就能買到的定價。 「江戶時代，『草』文化發達，插科打諢和惡搞風格的富有趣味性的各種書籍也紛紛問世。這時的中心人物是蔦屋重三郎。喜多川歌麿和東洲齋寫樂等畫師，劇作者山東京傳等人都是他發掘的。蔦屋活躍的18世紀後半期，是江戶出版文化的巔峰期。」

1793年，茑屋发行了山东京传写的黄表纸《堪忍袋绪缔善玉》。图为去京传（左）家上门取书稿的茑屋重三郎（右）（图片：国立国会图书馆） 「草紙走俏，得益於日本人識字率的提升。這其中寺子屋（寺院設立的私塾——譯註）厥功甚偉。越到江戶後期，讀者群體覆蓋範圍越廣。」 「書店不止出版、銷售新書，也做古舊書生意，江戶時代，古舊書占比較高。」橋口介紹道，「因為幕臣和大名中逐漸出現了一批喜歡書籍的收藏家。古代的書籍更珍貴，更能賣上價，所以是門好生意。作為古舊書的集散地，板株交易所也成了古舊書市場」。 就像這樣，書店業態呈現多樣化發展。草紙書的人氣催生越來越多的租書店。據橋口介紹，有記載顯示1808年江戶有656家租書店。