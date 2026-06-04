東京合羽橋飯田屋的日式烹調用具，緣何備受外國遊客青睞？

烹調用具街上外國遊客激增

合羽橋道具街（以下簡稱「合羽橋」）位於東京著名景點淺草與上野之間。在這條長約900公尺的大街兩側，與餐飲相關的專賣店林立，足有170餘家。飯田屋坐落在該街中段轉角處，是一家創立於1912年的廚具專賣店。

飯田屋第6代社長名叫飯田結太，他的經營方式頗有些不走尋常路。飯田常年穿梭在各類展覽會和商品博覽會中試用新產品，倘若某件產品能讓他的腦海裡浮現出「顧客滿意的笑容」，他就當場拍板進貨。在飯田屋店內，從地面到天花板密密麻麻陳列著超8500種烹調用具，其中僅磨泥器就有250種之多，但飯田仍表示「還是遠遠不夠」。



磨泥器銷售區。黃色標牌上標明每件商品的特點

在飯田屋，店員們總是仔細傾聽顧客提出的需求，無論多麼小眾、細緻的需求，都會記錄在店內備置的筆記本裡。根據顧客所需採購商品，是贏得市場認可的秘訣。秉持「只要有人需要，就盡力滿足」的信念，飯田屋不斷豐富商品的種類。如果市場上沒有類似產品，就向廠家尋求合作，甚至自主研發。基於用戶想法設計的原創商品，已經成為飯田屋的招牌。

如今，飯田屋所在的合羽橋是備受訪日遊客喜愛的熱門「打卡地」。飯田回憶道，過去這條街是「完全面向專業廚師」的地方。大約15年前，媒體報導稱這裡是「烹調用品聖地」，才逐漸開始吸引喜歡做飯的家庭主婦等普通消費者。不過，當時外國遊客仍十分少見。

飯田介紹說：「即使到了10年前，一年裡遇到遊客提出免稅需求的情況也就一兩次。那時候顧客主要來自周邊中國、韓國、臺灣等國家和地區。」此外，曾有一段時間，用於餐廳櫥窗展示的仿真食品模型在訪日遊客中頗具人氣。而如今，無論是餐具店、點心工具店還是刀具店都門庭若市，整條街也成了旅遊勝地。飯田說：「我感覺疫情之後，訪日遊客激增。來自法國、西班牙、美國等歐美國家和澳洲、巴西的遊客也很多。近年來，中東和東南亞遊客也在增加。」



飯田結太在廚具研究室接受採訪