2026年衆院選が公示、2月8日投開票：物価高対策、外国人政策など争点

2026年衆院選が公示、2月8日投開票：物価高対策、外国人政策など争点政治・外交
公示前の党首討論会では多くの党が消費税の減税や廃止を訴えた。では、それを補う財源はどうするのだろう？
自民・維新連立の信を問う
第51回衆院選が1月27日公示され、2月8日の投開票に向け、12日間の選挙戦に突入した。物価高対応を含む経済政策や外国人政策などを争点に、465議席（小選挙区289 / 比例176）を争う。小選挙区と比例を合わせ、1200人超が立候補を届け出た。
衆院選の実施は石破政権下の2024年10月以来。4年間の衆院議員任期のうち2年9カ月を残しているが、昨年10月に発足した自民と日本維新の会による連立について、国民の信を問い、「高市早苗が首相で良いのか、国民に決めていただく」としている。
立候補を届け出た主要各党の候補者の数は以下の通り。立憲民主党と公明の衆院議員が結成した中道改革連合は比較第1党を目標に掲げる。国民民主党や参政党は2025年参院選での勢いを維持して党勢拡大を目指す。
2026年衆院選 主要各党の立候補者数
|小選挙区
|比例
|与党
|自民
|285
|52
|維新
|87
|2
|野党
|中道
|202
|34
|国民
|102
|2
|共産
|158
|18
|れいわ
|18
|13
|参政
|182
|8
|保守
|6
|14
|社民
|8
|7
|みらい
|6
|9
各政党の候補者名簿などを基に集計
解散時（1月23日）の衆議院の勢力は、自民党196議席、維新34議席で、連立与党合計で230議席。わずかではあるが過半数となる233議席を下回っていた。高市首相は与党で過半数を目標に掲げ、「下回った場合は即刻退陣する」と明言している。
与野党の勝敗ラインとしては、過半数のほか、安定多数（常任委員長を独占し、委員の半数確保、244議席）、絶対安定多数（常任委員長を独占し、委員の過半数確保、261議席）、3分の2（憲法改正発議が可能な数、310議席）がある。
今回の衆院選で引退や不出馬を表明した主な著名議員
|政党
|議員
|歴任した主な役職
|自民
|菅義偉
|首相、官房長官
|佐藤勉
|総務会長
|遠藤利明
|総務会長
|松本剛明
|総務相、外相
|立民
|寺田学
|首相補佐官
|共産
|志位和夫
|委員長
【資料】
- 自由民主党「国会議員検索」
- 衆院「会派別勢力 / 日本維新の会 / 1月22日現在」
バナー写真：フォトAC