「茶色いはおいしい」の法則：醤油（しょうゆ）のお料理コレクション

「茶色いはおいしい」の法則：醤油（しょうゆ）のお料理コレクション食 文化 暮らし
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つける / かける
そのままでは味が濃くしょっぱいので、普通は小皿に取ってから、すしや刺し身、焼きのりなどを少し浸す。あるいは卓上用のしょうゆ差しで、納豆や冷ややっこ、大根おろし、卵かけご飯などに少量を垂らす。
照り焼き
しょうゆをベースに、みりんや砂糖を加えたたれを絡めながら焼く調理法。糖が入ることで照りととろみがつく。肉なら鶏、魚ならブリが定番。
焼き鳥
近年、海外でも認知度が高まってきた焼き鳥は、不動の人気を誇る居酒屋メニュー。串に刺した鶏肉をしょうゆベースのたれにつけて炭火で焼くと、なんとも香ばしい匂いに酒が進む。
すき焼きの割り下
甘辛く濃い目の味付けが魅力の鍋料理、すき焼き。割り下にはしょうゆが欠かせない。一般的な鍋物のつゆにも、しょうゆを使うことが多い。
天つゆ
天ぷらは抹茶塩などを振ることもあるが、多くの場合、だしにしょうゆとみりんを加えて作った天つゆに浸して食べる。
ラーメン
今や日本の食べ物として世界で認知されるようになったラーメン。スープのバリエーションはしょうゆ、塩、みそ、とんこつ……。あなたはどのラーメンがお好み？
そば・うどんのめんつゆ
そば・うどんは冷たい「もり」、温かい「かけ」、いずれにしても、つゆがないと始まらない。一般家庭では市販のめんつゆを使う場合が多いが、そば・うどんの専門店では、だし汁にしょうゆとみりんと砂糖を加えて煮詰めた「かえし」を使ってつゆを作る。
煮物
和風の茶色い煮物はたいてい、しょうゆと日本酒、みりんが入る。逆にいえば、とりあえずこれだけ入れておけば、何でもおいしくなる！
炊き込みご飯
茶色い炊き込みご飯を「味ご飯」ともいうが、それは他ならぬしょうゆの味。釜の底で焦げたカリカリの「おこげ」は、奪い合いになるほど人気。
汁物
根菜と豆腐などで作るけんちん汁や吸い物はベースとなるだし汁に、しょうゆで風味をプラス。
煎餅（せんべい）・あられ
しょうゆ味の煎餅やあられ、おかきなどの米菓は、枚挙にいとまがない。香ばしく焼けたしょうゆの風味はお茶うけに最適で、つい手が伸びる。
磯辺餅 / みたらし団子
餅にしょうゆをつけて焼き、のりを巻いた磯辺餅は、餅の食べ方として最もポピュラー。串だんごにとろみのついたたれを絡めた甘じょっぱい「みたらし」は和スイーツの定番。串を持つ手がベタベタになっても食べたい！
調査・構成：イー・クラフト
バナー写真：鶏の照り焼き（PIXTA）