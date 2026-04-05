「茶色いはおいしい」の法則：醤油（しょうゆ）のお料理コレクション

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

当たり前すぎて絞り切れないほど無数にある、しょうゆで味付けする料理。海外で人気の高い、すし、照り焼き、焼き鳥、すき焼き、天ぷら、ラーメン……。どれもしょうゆなしでは成立しない。

つける / かける

そのままでは味が濃くしょっぱいので、普通は小皿に取ってから、すしや刺し身、焼きのりなどを少し浸す。あるいは卓上用のしょうゆ差しで、納豆や冷ややっこ、大根おろし、卵かけご飯などに少量を垂らす。



すし（フォトAC）と冷ややっこ（PIXTA）

照り焼き

しょうゆをベースに、みりんや砂糖を加えたたれを絡めながら焼く調理法。糖が入ることで照りととろみがつく。肉なら鶏、魚ならブリが定番。



ブリの照り焼き（フォトAC）

焼き鳥

近年、海外でも認知度が高まってきた焼き鳥は、不動の人気を誇る居酒屋メニュー。串に刺した鶏肉をしょうゆベースのたれにつけて炭火で焼くと、なんとも香ばしい匂いに酒が進む。



（フォトAC）

すき焼きの割り下

甘辛く濃い目の味付けが魅力の鍋料理、すき焼き。割り下にはしょうゆが欠かせない。一般的な鍋物のつゆにも、しょうゆを使うことが多い。



（PIXTA）

天つゆ

天ぷらは抹茶塩などを振ることもあるが、多くの場合、だしにしょうゆとみりんを加えて作った天つゆに浸して食べる。



（フォトAC）

ラーメン

今や日本の食べ物として世界で認知されるようになったラーメン。スープのバリエーションはしょうゆ、塩、みそ、とんこつ……。あなたはどのラーメンがお好み？



（フォトAC）

そば・うどんのめんつゆ

そば・うどんは冷たい「もり」、温かい「かけ」、いずれにしても、つゆがないと始まらない。一般家庭では市販のめんつゆを使う場合が多いが、そば・うどんの専門店では、だし汁にしょうゆとみりんと砂糖を加えて煮詰めた「かえし」を使ってつゆを作る。



もりそば（フォトAC）

煮物

和風の茶色い煮物はたいてい、しょうゆと日本酒、みりんが入る。逆にいえば、とりあえずこれだけ入れておけば、何でもおいしくなる！



イカと里芋の煮物（フォトAC）と、しいたけ昆布のつくだ煮（PIXTA）

炊き込みご飯

茶色い炊き込みご飯を「味ご飯」ともいうが、それは他ならぬしょうゆの味。釜の底で焦げたカリカリの「おこげ」は、奪い合いになるほど人気。



（PIXTA）

汁物

根菜と豆腐などで作るけんちん汁や吸い物はベースとなるだし汁に、しょうゆで風味をプラス。



けんちん汁（フォトAC）

煎餅（せんべい）・あられ

しょうゆ味の煎餅やあられ、おかきなどの米菓は、枚挙にいとまがない。香ばしく焼けたしょうゆの風味はお茶うけに最適で、つい手が伸びる。



銚子の名物「ぬれ煎餅」（写真提供：千葉県観光物産協会）

磯辺餅 / みたらし団子

餅にしょうゆをつけて焼き、のりを巻いた磯辺餅は、餅の食べ方として最もポピュラー。串だんごにとろみのついたたれを絡めた甘じょっぱい「みたらし」は和スイーツの定番。串を持つ手がベタベタになっても食べたい！



磯辺餅（PIXTA）とみたらし団子（フォトAC）

調査・構成：イー・クラフト

バナー写真：鶏の照り焼き（PIXTA）