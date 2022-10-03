100 знаменитых замков Японии ®: замок Горёкаку, префектура Хоккайдо
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Замок Горёкаку, преф. Хоккайдо
- Год постройки: 1857
- Основные достопримечательности: здание магистрата Хакодате (отреставрирован), башня Горёкаку (смотровая площадка) и др.
- Плата за вход: парк Горёкаку – бесплатно, башня Горёкаку – 900 йен (для взрослых)
- Адрес: Hokkaido Hakodate-shi Goryokaku-cho 44
- Официальный вебсайт: Официальная туристическая информация города Хакодате (Хакобура) (на японском языке)
Место окончания войны Босин
Горёкаку – замок в западном стиле, такой тип редко встречается в Японии и он считается особым историческим памятником Японии. В настоящее время он используется как парк и является популярным туристическим местом, где вы можете полюбоваться цветением сакуры весной, красками осенней листвы и зимней иллюминацией вокруг рва замка. С башни Горёкаку поблизости вы можете увидеть весь окружённый рвами замок в форме звезды.
Замок Горёкаку был спланирован, когда порт Хакодатэ был открыт для иностранных судов. Ответственным за проектирование был Такэда Аясабуро, изучавший западную технику строительства замков. Советуясь с французскими военными, посетившими это место, он предложил замок в виде звезды, чтобы исключить существование слепых зон в случае артиллерийских обстрелов.
Однако в 1868 году, через четыре года после завершения строительства замка, между сёгунатом Эдо и новым правительством Мэйдзи вспыхнула война Босин. Война, начавшаяся в Киото, переместилась на север после поражений армии сёгуната и продолжалась до момента капитуляции сёгуната в Горёкаку, который стал последним местом битвы. Жизнь погибшего в этой битве Хидзикаты Тосидзо известна благодаря историческим романам, фильмам и сериалам, и многие туристы посещают это место именно для того, чтобы увидеть его своими глазами.
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Фотография к заголовку: Замок Горёкаку