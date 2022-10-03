100 знаменитых замков Японии ®: замок Горёкаку, префектура Хоккайдо

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Горёкаку – первый и крупнейший в Японии замок в западном стиле. Он находится в городе Хакодатэ, который служил воротами для внешней торговли во время перехода от политики национальной изоляции к открытию страны в конце XIX века. Он известен также как место последней битвы войны Босин (1868-1869) между армиями сёгуната и нового правительства.

Замок Горёкаку, преф. Хоккайдо

Год постройки: 1857

1857 Основные достопримечательности: здание магистрата Хакодате (отреставрирован), башня Горёкаку (смотровая площадка) и др.

здание магистрата Хакодате (отреставрирован), башня Горёкаку (смотровая площадка) и др. Плата за вход: парк Горёкаку – бесплатно, башня Горёкаку – 900 йен (для взрослых)

парк Горёкаку – бесплатно, башня Горёкаку – 900 йен (для взрослых) Адрес: Hokkaido Hakodate-shi Goryokaku-cho 44

Hokkaido Hakodate-shi Goryokaku-cho 44 Официальный вебсайт: Официальная туристическая информация города Хакодате (Хакобура) (на японском языке)

Место окончания войны Босин

Горёкаку – замок в западном стиле, такой тип редко встречается в Японии и он считается особым историческим памятником Японии. В настоящее время он используется как парк и является популярным туристическим местом, где вы можете полюбоваться цветением сакуры весной, красками осенней листвы и зимней иллюминацией вокруг рва замка. С башни Горёкаку поблизости вы можете увидеть весь окружённый рвами замок в форме звезды.



Парк Горёкаку, популярное место любования цветущей сакурой

Замок Горёкаку был спланирован, когда порт Хакодатэ был открыт для иностранных судов. Ответственным за проектирование был Такэда Аясабуро, изучавший западную технику строительства замков. Советуясь с французскими военными, посетившими это место, он предложил замок в виде звезды, чтобы исключить существование слепых зон в случае артиллерийских обстрелов.

Однако в 1868 году, через четыре года после завершения строительства замка, между сёгунатом Эдо и новым правительством Мэйдзи вспыхнула война Босин. Война, начавшаяся в Киото, переместилась на север после поражений армии сёгуната и продолжалась до момента капитуляции сёгуната в Горёкаку, который стал последним местом битвы. Жизнь погибшего в этой битве Хидзикаты Тосидзо известна благодаря историческим романам, фильмам и сериалам, и многие туристы посещают это место именно для того, чтобы увидеть его своими глазами.

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Фотография к заголовку: Замок Горёкаку