100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацумаэ, префектура Хоккайдо
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Замок Мацумаэ, преф. Хоккайдо
- Год постройки: 1606
- Первый владелец замка: Мацумаэ Ёсихиро (первый правитель княжества Мацумаэ)
- Основные достопримечательности: ворота Хоммару-гомон (важное культурное достояние), главная башня (реконструирована, воспроизводит внешний вид старой башни).
- Плата за вход: замок и музей замка Мацумаэ – 360 йен
- Адрес: Hokkaido Matsumae-cho Matsushiro 144
- Официальный вебсайт: Руины замка Мацумаэ, руины замка Фукуяма (культурное достояние Мацумаэ) (на японском языке)
Последний замок в японском стиле
Замок Мацумаэ в 1606 году построил Мацумаэ Ёсихиро, который стал первым правителем княжества Мацумаэ. Замок находится на холме Фукуяма, поэтому он также известен как замок Фукуяма. Позже, в 1849 г., в конце периода Эдо (1603-1868), была проведена масштабная реконструкция замка с целью усиления безопасности пролива Цугару в связи с увеличением числа иностранных кораблей в водах вблизи Японии, построена трёхъярусная главная башня тэнсю и другие башни, а также крепостные ворота, на Третьей площадке замка Санномару недалеко от побережья установлены семь артиллерийских батарей. Так сложился комплекс замка Мацумаэ, который считается самым северным японским замком и последним из построенных.
В конце концов замок не подвергался нападению иностранных кораблей, но стал полем битвы в войне Босин в 1868 году – на него напали силы сёгуната, стремившегося создать независимое правительство в Эдзоти (ныне Хоккайдо).
В 1949 году башня замка сгорела, на неё перекинулся пожар от расположенной неподалёку ратуши Мацумаэ. Ворота Хоммару-гомон, пережившие пожар, признаны важным культурным достоянием. В 1961 году главная башня была восстановлена как музей по желанию горожан. В настоящее время там экспонируется множество материалов, связанных с историей княжества Мацумаэ и народа айну.
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Фотография к заголовку: Замок Мацумаэ (PIXTA)