100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацумаэ, префектура Хоккайдо

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Мацумаэ был резиденцией рода Мацумаэ, управлявшего территорией нынешнего губернаторства Хоккайдо в период Сражающихся провинций. В 1849 году он был перестроен с учётом характеристик иностранных кораблей и сейчас известен как последний построенный замок японского типа. С башни замка открывается прекрасный вид на пролив Цугару.

Замок Мацумаэ, преф. Хоккайдо

Год постройки: 1606

1606 Первый владелец замка: Мацумаэ Ёсихиро (первый правитель княжества Мацумаэ)

Мацумаэ Ёсихиро (первый правитель княжества Мацумаэ) Основные достопримечательности: ворота Хоммару-гомон (важное культурное достояние), главная башня (реконструирована, воспроизводит внешний вид старой башни).

ворота Хоммару-гомон (важное культурное достояние), главная башня (реконструирована, воспроизводит внешний вид старой башни). Плата за вход: замок и музей замка Мацумаэ – 360 йен

замок и музей замка Мацумаэ – 360 йен Адрес: Hokkaido Matsumae-cho Matsushiro 144

Hokkaido Matsumae-cho Matsushiro 144 Официальный вебсайт: Руины замка Мацумаэ, руины замка Фукуяма (культурное достояние Мацумаэ) (на японском языке)

Последний замок в японском стиле

Замок Мацумаэ в 1606 году построил Мацумаэ Ёсихиро, который стал первым правителем княжества Мацумаэ. Замок находится на холме Фукуяма, поэтому он также известен как замок Фукуяма. Позже, в 1849 г., в конце периода Эдо (1603-1868), была проведена масштабная реконструкция замка с целью усиления безопасности пролива Цугару в связи с увеличением числа иностранных кораблей в водах вблизи Японии, построена трёхъярусная главная башня тэнсю и другие башни, а также крепостные ворота, на Третьей площадке замка Санномару недалеко от побережья установлены семь артиллерийских батарей. Так сложился комплекс замка Мацумаэ, который считается самым северным японским замком и последним из построенных.

В конце концов замок не подвергался нападению иностранных кораблей, но стал полем битвы в войне Босин в 1868 году – на него напали силы сёгуната, стремившегося создать независимое правительство в Эдзоти (ныне Хоккайдо).

В 1949 году башня замка сгорела, на неё перекинулся пожар от расположенной неподалёку ратуши Мацумаэ. Ворота Хоммару-гомон, пережившие пожар, признаны важным культурным достоянием. В 1961 году главная башня была восстановлена как музей по желанию горожан. В настоящее время там экспонируется множество материалов, связанных с историей княжества Мацумаэ и народа айну.

Узнать больше об этом месте

Замки Хоккайдо

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Мацумаэ (PIXTA)