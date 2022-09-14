100 знаменитых замков Японии ®: руины укреплений тяси на полуострове Нэмуро, префектура Хоккайдо
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Руины тяси на полуострове Нэмуро в преф. Хоккайдо
- Время постройки: XVI-XVIII вв.
- Основные достопримечательности:руины Ноцукамафу-тяси 1-2, Оннэмото-тяси
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Hokkaido Nemuro-shi Makinouchi
- Официальный вебсайт Руины Тяси на полуострове Нэмуро (Ассоциация туризма города Нэмуро (на японском языке)
Замок айну, использовавшийся для обороны и ритуалов
На Хоккайдо найдено около 500 остатков тяси, 32 из них находятся в городе Нэмуро. 24 из них являются национальными историческими памятниками. Тяси Нэмуро являются также самыми северными среди 100 знаменитых замков Японии. Говорят, что тяси в городе Немуро были построены между XVI-XVIII веками, на скалах часто устроены полукруглые или квадратные рвы. Говорят, что некоторые тяси были построены в рамках подготовки к войне против вадзин (японцев), которые в этот период усиливали контроль над айну.
В настоящее время туристическими местами являются два места – руины Ноцукамафу № 1 и № 2 и руины Оннэмото тяси. Руины Ноцукамафу №1 и №2 расположены на мысе залива Ноцукамапу, это также место первых дипломатических переговоров между Японией и Россией, когда в 1778 году сюда прибыл русский корабль.
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Фотография к заголовку: Руины Оннэмото-Тяси (предоставлено Городским музеем истории и природы Нэмуро)