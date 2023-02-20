100 знаменитых замков Японии ®: замок Хиросаки, префектура Аомори

Японские замки

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Замок Хиросаки является самым северным из двенадцати японских замков, где сохранилась замковая башня, построенная до XIX века. Вокруг создан парк, являющийся одним из знаменитых в Японии мест любования цветущей сакурой.

Замок Хиросаки, префектура Аомори

Годы постройки: 1611

1611 Первый владелец замка: Цугару Нобухира

Цугару Нобухира Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю и три другие сохранившиеся постройки, а также пять замковых ворот

главная башня Тэнсю и три другие сохранившиеся постройки, а также пять замковых ворот Плата за вход: 320 йен за вход на главную площадку замка Хоммару (Кита-но курува), для взрослых

320 йен за вход на главную площадку замка Хоммару (Кита-но курува), для взрослых Адрес: Aomori-ken Hirosaki-shi Shimoshiroganecho 1

Aomori-ken Hirosaki-shi Shimoshiroganecho 1 Вебсайт: Парк Хиросаки (на японском языке)

Самый северный замок с сохранившейся замковой башней

Замок Хиросаки стал символом этого северного региона страны с того времени, как его спроектировал Цугару Тамэнобу, объединивший регион Цугару (современная префектура Аомори), и достроил его сын Нобухира. Замок построен на обширной территории площадью около 50 гектаров, протяженностью около 600 м с востока на запад и около 1000 м с севера на юг, там сохранились замковая башня, три других башни и пять замковых ворот.



Одна из сохранившихся построек, ворота Отэмон (Pixta)

С 2014 года здесь ведутся реставрационные работы для восстановления каменных стен фундамента главной башни. В 2015 году замковую башню высотой 14,4 метра и общим весом около 400 тонн переместили за три месяца на 70 метров без демонтажа здания. Работы по восстановлению каменных стен планируют завершить в 2025 году.

Замки в префектуре Аомори

Замок Нэдзё

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Фотография к заголовку: Замок Хиросаки (PIXTA)