100 знаменитых замков Японии ®: замок Хиросаки, префектура Аомори
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Замок Хиросаки, префектура Аомори
- Годы постройки: 1611
- Первый владелец замка: Цугару Нобухира
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю и три другие сохранившиеся постройки, а также пять замковых ворот
- Плата за вход: 320 йен за вход на главную площадку замка Хоммару (Кита-но курува), для взрослых
- Адрес: Aomori-ken Hirosaki-shi Shimoshiroganecho 1
- Вебсайт: Парк Хиросаки (на японском языке)
Самый северный замок с сохранившейся замковой башней
Замок Хиросаки стал символом этого северного региона страны с того времени, как его спроектировал Цугару Тамэнобу, объединивший регион Цугару (современная префектура Аомори), и достроил его сын Нобухира. Замок построен на обширной территории площадью около 50 гектаров, протяженностью около 600 м с востока на запад и около 1000 м с севера на юг, там сохранились замковая башня, три других башни и пять замковых ворот.
С 2014 года здесь ведутся реставрационные работы для восстановления каменных стен фундамента главной башни. В 2015 году замковую башню высотой 14,4 метра и общим весом около 400 тонн переместили за три месяца на 70 метров без демонтажа здания. Работы по восстановлению каменных стен планируют завершить в 2025 году.
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Фотография к заголовку: Замок Хиросаки (PIXTA)