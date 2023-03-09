100 знаменитых замков Японии ®: замок Нэдзё, префектура Аомори

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Замок Нэдзё процветал на протяжении около 300 лет с момента его постройки XIV веке как центр региона Хатинохэ. Он стал первым из реконструированных средневековых замков, работы над реконструкцией завершились в 2001 году, вызвав широкое обсуждение в СМИ.

Замок Нэдзё, префектура Аомори

Годы постройки: 1334 год

1334 год Первый владелец замка: Намбу Мороюки

Намбу Мороюки Основные достопримечательности: главный дворец, мастерская, амбар, конюшня и др. (всё реконструировано)

главный дворец, мастерская, амбар, конюшня и др. (всё реконструировано) Плата за вход: 250 йен вход на главную площадуку замка Хоммару

250 йен вход на главную площадуку замка Хоммару Адрес: Aomori-ken Hachinohe-shi Nejo 47

Aomori-ken Hachinohe-shi Nejo 47 Вебсайт: Историческая площадь памятника Нэдзё (на японском языке)

Первый реконструированный средневековый замок

После падения в XIV веке сёгуната Камакура, впервые установившего власть воинского сословия, силы, уничтожившие его, разделились – император Го-Дайго стремился восстановить императорское правление, но многие самураи, которых возглавил Асикага Такаудзи, хотели продолжения правления военных-самураев, что привело к вооружённому противостоянию в период Северного и Южного дворов (Намбокутё, 1336-1392). Намбу Мороюки, военачальник Южного двора, возглавляемого императором Го-Дайго, построил крепость в Хатинохэ. Род Намбу правил регионом Хатинохэ и после того, как род Асикага выиграл войну между Северным и Южным дворами, и замок продолжал оставаться центром региона до 1627 года, когда роду Намбу дали другие владения возле современного города Тоно в префектуре Иватэ.

В Японии широкой популярностью пользуются замки с замковыми башнями, строившиеся начиная с XVI века, замок Нэдзё стал первым примером реконструкции более старого замка. Чтобы передать атмосферу того времени, были реконструированы главный дворец, мастерская, амбар и конюшни.

Замки в префектуре Аомори

Замок Хиросаки

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Фотография к заголовку: Главный дворец замка Нэдзё (PIXTA)