Японские замки

100 знаменитых замков Японии ®: замок Нэдзё, префектура Аомори

Культура История Туризм

Замок Нэдзё процветал на протяжении около 300 лет с момента его постройки XIV веке как центр региона Хатинохэ. Он стал первым из реконструированных средневековых замков, работы над реконструкцией завершились в 2001 году, вызвав широкое обсуждение в СМИ.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Замок Нэдзё, префектура Аомори

  • Годы постройки: 1334 год
  • Первый владелец замка: Намбу Мороюки
  • Основные достопримечательности: главный дворец, мастерская, амбар, конюшня и др. (всё реконструировано)
  • Плата за вход: 250 йен вход на главную площадуку замка Хоммару
  • Адрес: Aomori-ken Hachinohe-shi Nejo 47
  • Вебсайт: Историческая площадь памятника Нэдзё (на японском языке)

Первый реконструированный средневековый замок

После падения в XIV веке сёгуната Камакура, впервые установившего власть воинского сословия, силы, уничтожившие его, разделились – император Го-Дайго стремился восстановить императорское правление, но многие самураи, которых возглавил Асикага Такаудзи, хотели продолжения правления военных-самураев, что привело к вооружённому противостоянию в период Северного и Южного дворов (Намбокутё, 1336-1392). Намбу Мороюки, военачальник Южного двора, возглавляемого императором Го-Дайго, построил крепость в Хатинохэ. Род Намбу правил регионом Хатинохэ и после того, как род Асикага выиграл войну между Северным и Южным дворами, и замок продолжал оставаться центром региона до 1627 года, когда роду Намбу дали другие владения возле современного города Тоно в префектуре Иватэ.

В Японии широкой популярностью пользуются замки с замковыми башнями, строившиеся начиная с XVI века, замок Нэдзё стал первым примером реконструкции более старого замка. Чтобы передать атмосферу того времени, были реконструированы главный дворец, мастерская, амбар и конюшни.

Замки в префектуре Аомори

  • Замок Хиросаки

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Главный дворец замка Нэдзё (PIXTA)

туризм Аомори история Японии замки