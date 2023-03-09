100 знаменитых замков Японии ®: замок Нэдзё, префектура Аомори
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Замок Нэдзё, префектура Аомори
- Годы постройки: 1334 год
- Первый владелец замка: Намбу Мороюки
- Основные достопримечательности: главный дворец, мастерская, амбар, конюшня и др. (всё реконструировано)
- Плата за вход: 250 йен вход на главную площадуку замка Хоммару
- Адрес: Aomori-ken Hachinohe-shi Nejo 47
- Вебсайт: Историческая площадь памятника Нэдзё (на японском языке)
Первый реконструированный средневековый замок
После падения в XIV веке сёгуната Камакура, впервые установившего власть воинского сословия, силы, уничтожившие его, разделились – император Го-Дайго стремился восстановить императорское правление, но многие самураи, которых возглавил Асикага Такаудзи, хотели продолжения правления военных-самураев, что привело к вооружённому противостоянию в период Северного и Южного дворов (Намбокутё, 1336-1392). Намбу Мороюки, военачальник Южного двора, возглавляемого императором Го-Дайго, построил крепость в Хатинохэ. Род Намбу правил регионом Хатинохэ и после того, как род Асикага выиграл войну между Северным и Южным дворами, и замок продолжал оставаться центром региона до 1627 года, когда роду Намбу дали другие владения возле современного города Тоно в префектуре Иватэ.
В Японии широкой популярностью пользуются замки с замковыми башнями, строившиеся начиная с XVI века, замок Нэдзё стал первым примером реконструкции более старого замка. Чтобы передать атмосферу того времени, были реконструированы главный дворец, мастерская, амбар и конюшни.
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Фотография к заголовку: Главный дворец замка Нэдзё (PIXTA)