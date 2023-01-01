100 знаменитых замков Японии ®: замок Сэндай, префектура Мияги
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Замок Сэндай, префектура Мияги
- Год постройки: 1600
- Первый владелец замка: Датэ Масамунэ
- Основные достопримечательности: каменные стены главной площадки замка Хоммару, конная статуя Датэ Масамунэ и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Miyagi-ken Sendai-shi Aoba-ku Kawauchi 1
- Вебсайт: Площадка Хоммару замка Аоба (на японском языке)
Идеальный замок, который построил Датэ Масамунэ, правитель Осю
Сэндайский замок также известен как замок Аоба. Это название он получил в честь горы Аоба, на которой был построен, и представлял собой естественную крепость, окружённую скалами и долиной реки Хиросэ. Говорят, что Датэ Масамунэ, который в битве при Сэкигахаре принял сторону Токугавы, построил замок всего за два года, готовясь к битве с родом Уэсуги, который в то время принадлежал к противостоящей коалиции. С другой стороны, чтобы показать, что он не питает враждебных замыслов в отношении Иэясу, Масамунэ не стал строить замковую башню, а устроил в центре замка огромный зал Сэндзёдзики («зал в тысячу татами») и украсил его множеством произведений искусства. После смерти Масамунэ был построен дворец Ниномару, служивший административным центром. Эти дворцы, ворота и другие здания были разрушены во время воздушных налётов во время Второй мировой войны, но каменные стены и другие элементы замка того времени сохранились до наших дней.
Руины замка сейчас охраняются, там создан парк Аобаяма, а с места главной площадки можно увидеть город Сэндай и Тихий океан, сюда приходит множество туристов. В музее замка Аоба на территории замка можно увидеть его изображения, воспроизведённые с помощью компьютерной графики. С мая 2022 года конная статуя Датэ Масамунэ, популярное место для фотографирования, находится на реставрации.
Узнать больше об этом месте
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Фотография к заголовку: Конная статуя Датэ Масамунэ в замке Сэндай (PIXTA)