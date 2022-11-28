100 знаменитых замков Японии ®: замок Ямагата, префектура Ямагата

Японские замки

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Замок Ямагата известен как резиденция Могами Ёсиаки, оспаривавшего власть в регионе Тохоку у Датэ Масамунэ в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568). Он также известен как замок Касумигадзё, «Туманный замок», поскольку его часто скрывали от глаз туманы.

Замок Ямагата, префектура Ямагата

Годы постройки: 1357

1357 Первый владелец замка: Сиба Канэори

Сиба Канэори Основные достопримечательности: ворота Ниномару Хигасиоотэ, мост Хоммару Итимондзиоотэ, конная статуя Могами Ёсиаки

ворота Ниномару Хигасиоотэ, мост Хоммару Итимондзиоотэ, конная статуя Могами Ёсиаки Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Yamagata-shi Kajomachi

Yamagata-shi Kajomachi Вебсайт: Замок Ямагата, исторический памятник национального значения (на японском языке)

Замок Могами Ёсиаки, соперника Датэ Масамунэ

В 1357 году Сиба Канэёри пришёл в землю Дэва (современная префектура Ямагата) как военачальник сёгуната Асикага, управлявшего страной из в Киото. Его потомки стали называть себя родом Могами, а при 11-м главе рода, Могами Ёсиаки, они значительно расширили свою власть, и нынешний замок воспроизводит его облик того времени. Площадка Санномару, ограниченная внешней стеной замка, шире замка Химэдзи, это один из самых больших по площади замков в Японии. В 1600 году, во время «битвы годов Кэйтё в земле Дэва» между Могами и родом Уэсуги из соседней земли, замок скрывала дымка, за что он получил название Касумигадзё, Туманный замок.

В последние годы шли реставрационные работы, проводившиеся на основе старинных планов и других документов, и были воссозданы ворота Ниномару Хигасиоотэ и мост Хоммару Итимондзиоотэ в том виде, какой они имели в XVII-XVIII веках.



Конная статуя Могами Ёсиаки (Pixta)

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Фотография к заголовку: Замок Ямагата (PIXTA)