100 знаменитых замков Японии ®: замок Ямагата, префектура Ямагата
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Замок Ямагата, префектура Ямагата
- Годы постройки: 1357
- Первый владелец замка: Сиба Канэори
- Основные достопримечательности: ворота Ниномару Хигасиоотэ, мост Хоммару Итимондзиоотэ, конная статуя Могами Ёсиаки
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Yamagata-shi Kajomachi
- Вебсайт: Замок Ямагата, исторический памятник национального значения (на японском языке)
Замок Могами Ёсиаки, соперника Датэ Масамунэ
В 1357 году Сиба Канэёри пришёл в землю Дэва (современная префектура Ямагата) как военачальник сёгуната Асикага, управлявшего страной из в Киото. Его потомки стали называть себя родом Могами, а при 11-м главе рода, Могами Ёсиаки, они значительно расширили свою власть, и нынешний замок воспроизводит его облик того времени. Площадка Санномару, ограниченная внешней стеной замка, шире замка Химэдзи, это один из самых больших по площади замков в Японии. В 1600 году, во время «битвы годов Кэйтё в земле Дэва» между Могами и родом Уэсуги из соседней земли, замок скрывала дымка, за что он получил название Касумигадзё, Туманный замок.
В последние годы шли реставрационные работы, проводившиеся на основе старинных планов и других документов, и были воссозданы ворота Ниномару Хигасиоотэ и мост Хоммару Итимондзиоотэ в том виде, какой они имели в XVII-XVIII веках.
Достопримечательности поблизости
- Храм Ходзюсан-Риссякудзи (Ямадэра): «Горный храм», воспетый Мацуо Басё
- Горячие источники Гиндзан в префектуре Ямагата: 500 лет истории
- Святилища Дэва-сандзан в префектуре Ямагата: заповедник традиций культа гор
Фотография к заголовку: Замок Ямагата (PIXTA)