100 знаменитых замков Японии ®: замок Хатигата, префектура Сайтама

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Замок Хатигата – крепость, построенная на вершине скалы между рекой Аракава и её притоком, рекой Фукасава. В 1590 году, когда Тоётоми Хидэёси напал на Одавару, этот замок выдержал месячную осаду, но владелец замка решил сдать его при условии сохранения жизни его воинам.

Замок Хатигата, префектура Сайтама

Год постройки: 1476

1476 Первый владелец замка: Нагао Кагэхару

Нагао Кагэхару Основные достопримечательности: укрепления Хон курува, Ни-но курува, Сан-но курува и др.

укрепления Хон курува, Ни-но курува, Сан-но курува и др. Плата за вход: вход в парк бесплатный, музей истории замка Хатигата – 200 йен (для взрослых)

вход в парк бесплатный, музей истории замка Хатигата – 200 йен (для взрослых) Адрес: Saitama-ken Oosato-gun Yorii-machi Hachigata 692-2

Saitama-ken Oosato-gun Yorii-machi Hachigata 692-2 Вебсайт: Информация о парке замка Хатигата (на японском языке)

Знаменитый замок на скале у реки Аракава

Замок Хатигата, как говорят, в 1476 году построил Нагао Кагэхару, занимавший должность канто канрэй – главы администрации региона Канто при сёгунате Муромати. С 1558 года замком стал владеть Удзикуни, четвёртый сын Ходзё Удзиясу – военачальника, правившего в замке Одавара. Тогда в замке провели широкомасштабную реконструкцию и он стал твердыней Ходзё на севере региона Канто. Когда в ходе объединения страны Тоётоми Хидэёси напал на Одавару в 1590 году, замок Хатигата выдерживал яростные атаки со стороны Тоётоми на протяжении месяца, после чего Удзикуни сдал замок при условии, что воинам, оборонявшим замок, сохранят жизнь.

С начала 2000-х годов в замке Хатигата ведутся раскопки и идёт реконструкция земляных укреплений ворот Ёцуаси и пруда. Руины замка сохраняют как парк замка Хатигата, и об его истории можно узнать в Музее истории замка Хатигата, расположенного на территории парка. Здесь можно полюбоваться цветами кандыка японского, сакурой эдо хиган, являющейся природным памятником города Ёрии. Парк радует посетителей меняющимися пейзажами на протяжении всего года.



Отреставрированные ворота на четырёх колоннах Ёцуаси (Pixta)

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Замок Кавагоэ

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Фотография к заголовку: Руины замка Хатигата у реки Аракава (PIXTA)