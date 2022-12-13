100 знаменитых замков Японии ®: резиденция рода Такэда (святилище Такэда), префектура Яманаси

Японские замки

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Усадьба рода Такэда изначально была резиденцией Такэда Сингэна, военачальника периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) и в то время называлась усадьбой Цуцудзигасаки. Её построил отец Сингэна, Нобутора, как базу для управления землёй Каи (современная префектура Яманаси).

Резиденция рода Такэда (святилище Такэда), префектура Яманаси

Год постройки: 1519

1519 Первый владелец замка: Такэда Нобутора

Такэда Нобутора Основные достопримечательности: вход Масугата когути, земляные валы, рвы и др.

вход Масугата когути, земляные валы, рвы и др. Плата за вход: Исторический музей усадьбы Такэда в городе Кофу (Музей Сингэна) – 300 йен (общий билет)

Исторический музей усадьбы Такэда в городе Кофу (Музей Сингэна) – 300 йен (общий билет) Адрес: Yamanashi-ken Kofu-shi Kofuchu-cho 2611

Yamanashi-ken Kofu-shi Kofuchu-cho 2611 Вебсайт: Святилище Такэда (на японском языке)

Резиденция трёх поколений рода Такэда

Усадьбу рода Такэда в 1519 году построил отец Такэда Сингэна, Нобутора. Аллювиальный конус Айкава, где была построена усадьба, назывался Цуцудзигасаки, «спуск рододендронов», являясь естественной крепостью, окружённой с трёх сторон горами и реками с востока и запада. Вначале был построен главный корпус усадьбы, а впоследствии она была расширена при втором владельце, Сингэне, и третьем, Кацуёри, вследствие чего стала одной из крупнейших резиденций феодалов в Японии. В 1581 году Кацуёри перенёс свою базу в симпу (новую резиденцию) в Нирасаки, и усадьба была заброшена. В 1582 году армию Кацуёри разбили войска рода Ода, после чего рода Ода, Тоётоми и Токугава использовали Кофу в качестве своей административной базы. В XVII веке сёгунат Токугава построил поблизости замок Кофу, и усадьба вновь оказалась заброшенной. Часть территории усадьбы расчистили и использовали в качестве сельскохозяйственной земли, но в 1919 году для почитания Такэда сингэна было построено святилище Такэда. Об истории и исторических местах, связанных с усадьбой рода Такэда можно узнать в историческом музее усадьбы Такэда в городе Кофу (Музее Сингэна).

Замки в префектуре Яманаси

Замок Кофу

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Святилище Такэда (PIXTA)