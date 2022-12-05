100 знаменитых замков Японии ®: замок Уэда, префектура Нагано

Японские замки

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Замок Уэда построил Санада Масаюки в 1583 году как резиденцию рода Санада. Замок известен двумя победами над армией Токугавы Иэясу в 1585 и 1600 годах.

Замок Уэда, префектура Нагано

Год постройки: 1583

1583 Первый владелец замка: Санада Масаюки

Санада Масаюки Основные достопримечательности: башни Ниси (Западная), Минами (Южная), Кита (Северная), надвратная башня Хигаситорагути, утёс Амагафути и др.

башни Ниси (Западная), Минами (Южная), Кита (Северная), надвратная башня Хигаситорагути, утёс Амагафути и др. Плата за вход: осмотр башен Минами, Кита, надвратной башни – 300 йен (общий билет)

осмотр башен Минами, Кита, надвратной башни – 300 йен (общий билет) Адрес: Nagano-ken Ueda-shi Ninomaru

Nagano-ken Ueda-shi Ninomaru Вебсайт: Парк руин замка Уэда (на японском языке)

Знаменитый замок, дважды сдержавший армии Токугавы

Род Санада приобрёл влияние при Такэда Сингэне и расширил свою власть от восточной части современной префектуры Нагано до севера префектуры Гумма. При Санада Масаюки Токугава Иэясу благоприятствовал роду, и при его поддержке в 1583 году был построен замок Уэда, но из-за спора о замке Нумата (префектура Гумма) отношения с Иэясу испортились. Замок Уэда атаковали 7000 воинов Токугавы, но силы Санады в 2000 человек отразили натиск с помощью особой стратегии, максимально использовавшей их географическое преимущество. В 1600 году наследник Иэясу, Токугава Хидэтада, следуя в Сэкигахара с армией в 38 000 воинов, по пути напал на замок Уэда, но забаррикадировавшиеся в замке силы в 2500 человек снова отразили нападение. В результате Хидэтада опоздал на битву при Сэкигахара, и Иэясу пришёл в ярость. Замок Уэда позднее снесли, а Санада Масаюки и его второй сын Юкимура были заключены в тюрьму на горе Коя. Наследником Масаюки стал его старший сын Нобуюки – единственный человек из рода Санада, принявший сторону Токугавы, но территория была передана соседнему замку Мацусиро. После этого Сэнгоку Тадамаса, ставший новым правителем Уэда по приказу сёгуната Токугава, работал над восстановлением замка, ремонтируя каменные стены и перестраивая башни.

В настоящее время территория охраняется как парк руин замка Уэда, и вы можете ощутить атмосферу одного из немногих замков с такой историей военных успехов, осмотрев реконструированные башни и Амагафути – приток реки Тикума, являвшийся в XVI веке естественным рвом для замка.



Вид на западную сторожевую башню со стороны Амагафути (Pixta)

Замки в префектуре Нагано

Замок Мацусиро

Замок Коморо

Замок Мацумото

Замок Такато

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Уэда (PIXTA)