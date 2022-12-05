100 знаменитых замков Японии ®: замок Уэда, префектура Нагано
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Замок Уэда, префектура Нагано
- Год постройки: 1583
- Первый владелец замка: Санада Масаюки
- Основные достопримечательности: башни Ниси (Западная), Минами (Южная), Кита (Северная), надвратная башня Хигаситорагути, утёс Амагафути и др.
- Плата за вход: осмотр башен Минами, Кита, надвратной башни – 300 йен (общий билет)
- Адрес: Nagano-ken Ueda-shi Ninomaru
- Вебсайт: Парк руин замка Уэда (на японском языке)
Знаменитый замок, дважды сдержавший армии Токугавы
Род Санада приобрёл влияние при Такэда Сингэне и расширил свою власть от восточной части современной префектуры Нагано до севера префектуры Гумма. При Санада Масаюки Токугава Иэясу благоприятствовал роду, и при его поддержке в 1583 году был построен замок Уэда, но из-за спора о замке Нумата (префектура Гумма) отношения с Иэясу испортились. Замок Уэда атаковали 7000 воинов Токугавы, но силы Санады в 2000 человек отразили натиск с помощью особой стратегии, максимально использовавшей их географическое преимущество. В 1600 году наследник Иэясу, Токугава Хидэтада, следуя в Сэкигахара с армией в 38 000 воинов, по пути напал на замок Уэда, но забаррикадировавшиеся в замке силы в 2500 человек снова отразили нападение. В результате Хидэтада опоздал на битву при Сэкигахара, и Иэясу пришёл в ярость. Замок Уэда позднее снесли, а Санада Масаюки и его второй сын Юкимура были заключены в тюрьму на горе Коя. Наследником Масаюки стал его старший сын Нобуюки – единственный человек из рода Санада, принявший сторону Токугавы, но территория была передана соседнему замку Мацусиро. После этого Сэнгоку Тадамаса, ставший новым правителем Уэда по приказу сёгуната Токугава, работал над восстановлением замка, ремонтируя каменные стены и перестраивая башни.
В настоящее время территория охраняется как парк руин замка Уэда, и вы можете ощутить атмосферу одного из немногих замков с такой историей военных успехов, осмотрев реконструированные башни и Амагафути – приток реки Тикума, являвшийся в XVI веке естественным рвом для замка.
Замки в префектуре Нагано
- Замок Мацусиро
- Замок Коморо
- Замок Мацумото
- Замок Такато
Достопримечательности поблизости
- Святилище Сува-тайся в префектуре Нагано: один из старейших комплексов синтоистских святилищ в Японии
Фотография к заголовку: Замок Уэда (PIXTA)