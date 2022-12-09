100 знаменитых замков Японии ®: замок Коморо, префектура Нагано
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Замок Коморо, префектура Нагано
- Год постройки: 1554, 1590
- Первые владельцы замка: Такэда Сингэн, Сэнгоку Хидэхиса
- Основные достопримечательности: ворота Отэмон и Санномон (важное культурное достояние) и др
- Плата за вход: 500 йен (для осмотра всей территории, для одиночных посетителей)
- Адрес: Nagano-ken Komoro-shi Cho 311
- Вебсайт: Руины замка Коморо Кайкоэн (на японском языке)
«Замок в углублении», который построил знаток воинского искусства Ямамото Кансукэ для Такэда Сингэна
В 1554 году Такэда Сингэн, военачальник периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), завоевал территорию современных городов Коморо и Саку, после чего приказал Ямамото Кансукэ, знатоку военного искусства, которому в своё время был даже посвящён исторический сериал, построить замок. Тот замок и стал прототипом более позднего замка Коморо. Он считается единственным анадзиро, «замком в углублении» в Японии, где замок расположен ниже, чем призамковый город. Он снискал славу неприступного замка, будучи естественной крепостью, где использовались природные препятствия – вулканическое плато, образовавшееся в ходе извержения горы Асама, и скалы реки Тикума. Служивший Сингэну Кансукэ участвовал в строительстве различных замков.
После гибели рода Такэда владельцем замка стал Сэнгоку Хидэхиса, вассал Тоётоми Хидэёси. Хидэхиса перестроил замок и обустроил призамковый город. В это время были построены ворота Отэмон и Санномон, признанные важными культурными ценностями национального значения. Руины замка сейчас превращены в парк под названием «Руины замка Коморо Кайкоэн», где есть художественный музей, мемориальный зал, зоопарк и другие объекты, это популярное туристическое место.
Замки в префектуре Нагано
- Замок Мацусиро
- Замок Уэда
- Замок Мацумото
- Замок Такато
Достопримечательности поблизости
- Святилище Сува-тайся в префектуре Нагано: один из старейших комплексов синтоистских святилищ в Японии
Фотография к заголовку: Ворота Отэмон замка Коморо (PIXTA)