100 знаменитых замков Японии ®: замок Такато, префектура Нагано
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Замок Такато, префектура Нагано
- Годы постройки: ок. XIV века, 1547
- Первые владельцы замка: неизвестен (род Такато); Такэда Сингэн
- Основные достопримечательности: ворота Отэмон, школа Синтокукан, ров, земляные валы и др.
- Плата за вход: бесплатно; в период праздника сакуры – 500 йен (старшеклассники и старше)
- Адрес: Nagano-ken Ina-shi Takato-cho Higashi Takato
- Вебсайт: Парк руин замка Такато (город Ина) (на японском языке)
Замок Такэда Сингэна, знаменитое место любования цветением сакуры
Замок Такато построен на речной террасе, образовавшейся в месте слияния двух рек. Для усиления обороны использовался рельеф местности, в том числе разница высот между уровнем реки и главной площадки замка Хоммару, составляющая 80 метров. Эта территория долгое время находилась под властью рода Такато, отделившегося от рода Сува, которые были священниками святилища Сува, одного из старейших святилищ Японии. В XVI веке Такэда Сингэн, военачальник периода Сэнгоку, расширяя свою власть, отобрал замок у рода Такато. В 1547 году Сингэн поручил своему вассалу, знатоку военного искусства Ямамото Кансукэ, укрепить и расширить замок, и до сих пор сохранились кансукэ курува, «укрепления Кансукэ». После основания сёгуната Токугава в XVII веке владельцами замка стал род Хосина, бывшие вассалы рода Такэда, потом вассалы Токугава – род Тории, а впоследствии – род Найто.
В 1871 году по указу правительства Мэйдзи о разрушении замков все постройки внутри замка были снесены. Самураи, служившие там, были опечалены запустением замка и посадили там деревья сакуры. Сегодня в замке цветёт около 1500 деревьев сакуры сорта такато-охигандзакура, в том числе 30 старых деревьев, которым более 130 лет. Замок стал знаменитым местом любование цветением сакуры.
Замки в префектуре Нагано
- Замок Мацусиро
- Замок Коморо
- Замок Мацумото
- Замок Уэда
Достопримечательности поблизости
- Святилище Сува-тайся в префектуре Нагано: один из старейших комплексов синтоистских святилищ в Японии
Фотография к заголовку: Цветущая сакура в замке Такато (PIXTA)