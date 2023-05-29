100 знаменитых замков Японии ®: замок Касугаяма, префектура Ниигата

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Замок Касугаяма известен как место, где жил Уэсуги Кэнсин, знаменитый военачальник периода Сэнгоку. Это горный замок, построенный на 180-метровой горе Касуга. Говорят, что в своё время замок с его рвами и земляными валами, при создании которых использовали сложный рельеф горы, славился своей неприступностью.

Замок Касугаяма, префектура Ниигата

Годы постройки: ок. сер. XV века и ок. сер. XVI века

ок. сер. XV века и ок. сер. XVI века Первые владельцы замка: первый строитель замка неизвестен; Нагао Тамэкагэ

первый строитель замка неизвестен; Нагао Тамэкагэ Основные достопримечательности: оборонительные сооружения согамаэ, остатки фундамента главной башни Тэнсю

оборонительные сооружения согамаэ, остатки фундамента главной башни Тэнсю Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Niigata-ken Joetsu-shi Nakayashiki

Niigata-ken Joetsu-shi Nakayashiki Вебсайт: Руины замка Касугаяма (город Дзёэцу) (на японском языке)

Главный замок знаменитого Уэсуги Кэнсина

Замок Касугаяма – это горный замок, в котором вся 180-метровая гора Касуга использована как фортификационное сооружение. Замок был одним из крупнейших в стране, он раскинулся на территории со стороной около 2 километров. Неизвестно, кто именно и когда впервые построил здесь замок, но поскольку замок Касугаяма упоминается в старинном документе от 1513 года, считается, что горный замок здесь был уже в XV веке. Замок Касугаяма стал широко известен в XVI веке во времена военачальника Нагао Тамэкагэ, правившего землёй Этиго (совр. префектура Ниигата), и его сына Уэсуги Кэнсина. Рвы и земляные валы замка были построены с использованием сложной топографии местности, и вся гора являлась огромной крепостью. После смерти Кэнсина его преемник Уэсуги Кагэкацу был переведен в Айдзу, а Хори Хидэхару, назначенный вместо него в землю Этиго, построил новый замок у моря, а замок Касугаяма был заброшен.

Сегодня в замке Касугаяма не осталось построек того времени, но есть восстановленный храм Бисямондо, в котором хранится статуя Бисямонтэн (санскр. Вайшравана), которой, как говорят, поклонялся Кэнсин. Здесь устроен пешеходный маршрут, ведущий от расположенного на горе святилища Касугаяма, где почитают Уэсуги Кэнсина, до площадки на вершине горы, где располагалась главная башня замка.



Храм Бисямондо на руинах замка Касугаяма (PIXTA)

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