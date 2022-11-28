Ёнэдзава: исторический призамковый город самурайского рода Уэсуги

Путеводительпо Японии

Город Ёнэдзава в префектуре Ямагата когда-то был процветающим призамковым городом, которым правил воинский род Уэсуги. Посетители города могут полюбоваться его историческими достопримечательностями и красотой окружающей его природы.

Родовые богатства

Регион Окитама на юге префектуры Ямагата издавна известен своей природной красотой и обильными урожаями. Знаменитая британская путешественница Изабелла Бёрд высоко оценила этот район во время своего путешествия по Японии в 1878 году, назвав его «Азиатской Аркадией». Сегодня посетителей по-прежнему привлекают живописные пейзажи, включающие холмистые рисовые поля, высящаяся гора Нисиадзума и изгибы течения реки Могами.

Окитама приобрёл важное политическое значение как сельскохозяйственный центр в конце периода Хэйан (794-1192). Основное поселение, призамковый город Ёнэдзава, как говорят, было основано в XIII веке, хотя действительно процветать регион начал только во второй половине периода Муромати (1333-1568).

Влиятельный род Датэ владел Ёнэдзавой на протяжении веков, начиная с 1380 года; Датэ Масамунэ (1567-1636), знаменитый первый даймё княжества Сэндай, как говорят, родился на территории этого замка. Однако более поздняя история Ёнэдзавы связана с родом Уэсуги.

Самый известный член этого рода, могущественный военачальник Уэсуги Кэнсин (1530-1578), правил землёй Этиго, находившейся на территории современной префектуры Ниигата. Его преемник Кагэкацу (1556-1623) тоже был знаменит, но неудачи на поле боя вынудили его отказаться от своих политических амбиций.

Приняв на себя руководство родом, Кагэкацу попал под влияние сил, которые возглавлял Ода Нобунага, во время его кампании по объединению страны. Когда Нобунага погиб во время инцидента в Хоннодзи в 1582 году, Кагэкацу стал влиятельным военачальником при его преемнике, Тоётоми Хидэёси. За участие в осаде Одавары и во вторжении на Корейский полуостров он был назначен правителем богатого княжества Айдзу. Однако всё переменилось после его участия в битве при Сэкигахара в 1600 году на стороне проигравших сил, и сёгун Токугава Иэясу перевёл его в гораздо меньшее княжество Ёнэдзава. Кагэкацу переехал в призамковый город в 1601 году, и с тех пор там началось правление рода Уэсуги, продлившееся около 270 лет.



Огромные тории у входа в святилище Уэсуги на территории замка Ёнэдзава (предоставлено Ассоциацией туризма и конвенций Ёнэдзава)



Бронзовая статуя Уэсуги Кэнсина на территории святилища Уэсуги (предоставлено префектурой Ямагата)

Святилище Уэсуги

Замок Ёнэдзава, также известный как Мацугасаки, простоял до 1873 года. Вскоре после того, как новое правительство Мэйдзи упразднило традиционную систему княжеств (хан) и заменило их современными префектурами, замок снесли, а его территория превратилась в парк Мацугасаки. Позже на месте главной площадки замка хоммару было построено святилище Уэсуги, в котором почитают Кэнсина и девятого правителя Ёнэдзавы, Уэсуги Ёдзан (1751-1822). В 1902 году святилище было повышено в статусе, получив поддержку со стороны Управления императорского двора, и сейчас там почитают только Кэнсина.



Главный павильон свтилища Уэсуги (предоставлено Туристической ассоциацией Ямагаты)

Посетители идут к святилищу по мощёной «дороге паломников» сандо, которая пересекает старый замковый ров и проходит мимо статуи Кэнсина и других посвящённых ему памятников и ведёт в небольшой лесной массив, где когда-то были основные укрепления.

Главный павильон (хондэн) святилища, построенный в 1923 году, спроектировал известный архитектор, уроженец Ямагаты Ито Тюта (1867-1954), который также разработал планы таких религиозных построек, как синтоистское святилище Мэйдзи-дзингу и буддистский храм Цукидзи Хонгандзи в Токио. В Кэйсёдэн, музее святилища, расположенным рядом с хондэн, хранятся вещи, связанные с историей рода Уэсуги, в том числе доспехи и шлем Наоэ Канэцугу (1559-1620), вассала Уэсуги Кэнсина. Шлем украшен иероглифом ай (愛), «любовь».

В святилище Уэсуги приходит множество людей – в частности, на первое паломничество в Новом году хацумодэ, для проведения свадеб и благословения новорожденных (миямаири). Сюда приходят также для того, чтобы полюбоваться окружающей природой, в том числе около 200 деревьев сакуры, которые цветут каждую весну.



Музей Кэйсёдэн открылся в 1923 году (предоставлено Туристической ассоциацией Ямагаты)

Святилище Мацугасаки

Ещё одно синтоистское святилище, связанное с родом Уэсуги, – Мацугасаки, там почитают двух глав рода, Ёдзан и Кагэкацу, а также Наоэ Канэцугу.

Ёдзан (1751-1822) известен не своими подвигами на полях сражений, как его предшественники, а как финансовый реформатор. Он стал даймё Ёнэдзавы во второй половине периода Эдо (1603-1868), унаследовав владения, находившиеся в тяжёлом финансовом положении. Он ввёл меры жёсткой экономии, повысил уровень образования, вновь открыв школу княжества Кодзёкан, и способствовал развитию новых отраслей, таких как производство шёлка и текстиля. Считается, что эти его усилия спасли регион от худших последствий длительного голода в годы Тэммэй (1781-1789 гг.), опустошившего некоторые части страны и унёсшего около 900 000 жизней.

Ёдзану принадлежит ряд известных японских высказываний, которые до сих пор цитируются и даже вызывали восхищение на Западе – кажется, среди них был даже президент США Джон Ф. Кеннеди, когда история его жизни была включена в пять биографий, представленных в работе Утимуры Кандзо «Знаменитые японцы» (Дайхётеки нихондзин).



Бронзовая статуя финансового реформатора Уэсуги Ёдзан (предоставлено Туристической ассоциацией Ямагаты)

Местные деликатесы



Территория Уэсуги Хакусяку-тэй напоминает знаменитые токийские сады Хамарикю (предоставлено Уэсуги Хакусяку-тэй)

К югу от парка Мацугасаки, на месте старого комплекса второй площадки, ниномару замка, находится Уэсуги Хакусяку-тэй, бывшая резиденция Уэсуги Мотинори, тринадцатого и последнего даймё княжества. Первоначально построенный в 1896 году особняк был уничтожен пожаром и восстановлен в нынешнем виде в 1925 году. Здание отличают такие архитектурные особенности, как крыша, покрытая медным листом, и вход, выполненный полностью из дерева дзелькова. Ухоженный сад вокруг дополняет атмосферу утончённости.

В Хакусяку-тэй, также известном как Мемориальный зал Уэсуги, находится ресторан, где гости могут попробовать местные деликатесы – местную марку говядины вагю – ёнэдзава-гю, и более скромные блюда. В своей кампании экономии ресурсов Ёдзан призывал жителей не быть расточительными в потреблении риса и в неурожайные годы добавлять в свой рацион такие продукты, как дикорастущие растения и овощи. Он даже распространял письменные инструкции о том, как выращивать и хранить эти продукты, известные как катэмоно, а также готовить из них еду. Меню Хакусяку-тэй включает ряд блюд деревенской кухни, приготовленных из таких ингредиентов, как горные овощи сансай и консервированная рыба.



В ресторане Хакусяку-тэй подают деревенские блюда, а также местные деликатесы, такие как говядину вагю местной марки ёнэдзава-гю (предоставлено Уэсуги Хакусяку-тэй)

Основная информация

Адрес: 1-30-60 Marunouchi, Yonezawa, Yamagata Prefecture

Как добраться: около 10 минут на машине от станции JR Ёнэдзава

Тел.: 0238-21-5121

Часы работы: с 11:00 до 20:00 (по предварительному заказу – только после 14:30)

Закрыто каждую вторую и четвертую среду (каждую среду с декабря по март)

Посетители могут осмотреть здание и территорию бесплатно.

Достопримечательности поблизости: могилы рода Уэсуги

Недалеко к северо-востоку от парка Мацугасаки, среди зарослей древних японских кедров, находятся могилы правителей Ёнедзавы. Здесь покоятся первые одиннадцать даймё княжества, а также Кэнсин, останки которого были перенесены на это место из замка Ёнэдзава, когда он был разрушен. Это место было зарегистрировано как исторический памятник национального значения в 1984 году.



Могилы даймё Ёнэдзавы (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ямагаты)

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Реплика боевых штандартов армии Уэсуги Кэнсина у входа в святилище Уэсуги (предоставлено Туристической ассоциацией Ямагаты)