100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацусака, префектура Миэ
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Замок Мацусака, префектура Миэ
- Годы постройки: 1588
- Первый владелец замка: Гамо Удзисато
- Основные достопримечательности: каменные стены фундамента главной башни Тэнсю, руины главной площадки замка Хоммару и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Mie-ken Matsusaka-shi Tonomachi
- Вебсайт: Исторический памятник национального значения и один из 100 знаменитых замков Японии – руины замка Мацусака (сайт развития туризма города Мацусака) (на японском языке)
Знаменитый замок, построенный военачальником, служившим у Нобунаги и Хидэёси
Замок Мацусака представляет собой плоскогорный замок, построенный на холме над заливом Исэ. Ода Нобунага разглядел способности Гамо Удзисато, построившего этот замок, после чего тот прекрасно проявил себя в многочисленных битвах и даже стал зятем Нобунаги. После его смерти Гамо служил Тоётоми Хидэёси и в 1584 году был назначен управляющим областью Минами Исэ. Раньше у побережья был замок под названием Мацугасима, но Удзисато решил построить новую резиденцию в Ёихономори на холме. Говорят, что Удзисато, спешивший со строительством замка, брал материалы для него из замка Мацугасима и даже использовал каменные саркофаги находившихся поблизости древних гробниц кофун. Замок также известен своими стенами, сложенными по технологии аносю – он был родственником рода Ода и смог призвать мастеров каменной кладки, которые возводили каменные стены замка Адзути. Строительство замка было завершено в 1588 году, Удзисато устроил призамковый город и изменил название места с «Мацугасима» на «Мацусака», использовав иероглиф из названия «Осака» – города, которым правил Хидэёси.
Начиная с XVII века, в период Эдо, Мацусака перешёл во владение рода Кисю Токугава. Сохранились постройки для охранников замка, они признаны важным культурным достоянием страны как крупнейшая из существующих самурайских резиденций.
Замки в префектуре Миэ
- Замок Ига Уэно
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Каменная стена на руинах замка Мацусака (PIXTA)