100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацусака, префектура Миэ

Японские замки

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Замок Мацусака построил Гамо Удзисато – военачальник, близкий помощник таких правителей, как Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Место, где построен замок, раньше называлось Мацугасима, и Гамо назвал замок, заменив вторую часть в этом названии иероглифом «сака», «склон», взяв его из названия замка Осака Тоётоми Хидэёси.

Замок Мацусака, префектура Миэ

Годы постройки: 1588

1588 Первый владелец замка: Гамо Удзисато

Гамо Удзисато Основные достопримечательности: каменные стены фундамента главной башни Тэнсю, руины главной площадки замка Хоммару и др.

каменные стены фундамента главной башни Тэнсю, руины главной площадки замка Хоммару и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Mie-ken Matsusaka-shi Tonomachi

Mie-ken Matsusaka-shi Tonomachi Вебсайт: Исторический памятник национального значения и один из 100 знаменитых замков Японии – руины замка Мацусака (сайт развития туризма города Мацусака) (на японском языке)

Знаменитый замок, построенный военачальником, служившим у Нобунаги и Хидэёси

Замок Мацусака представляет собой плоскогорный замок, построенный на холме над заливом Исэ. Ода Нобунага разглядел способности Гамо Удзисато, построившего этот замок, после чего тот прекрасно проявил себя в многочисленных битвах и даже стал зятем Нобунаги. После его смерти Гамо служил Тоётоми Хидэёси и в 1584 году был назначен управляющим областью Минами Исэ. Раньше у побережья был замок под названием Мацугасима, но Удзисато решил построить новую резиденцию в Ёихономори на холме. Говорят, что Удзисато, спешивший со строительством замка, брал материалы для него из замка Мацугасима и даже использовал каменные саркофаги находившихся поблизости древних гробниц кофун. Замок также известен своими стенами, сложенными по технологии аносю – он был родственником рода Ода и смог призвать мастеров каменной кладки, которые возводили каменные стены замка Адзути. Строительство замка было завершено в 1588 году, Удзисато устроил призамковый город и изменил название места с «Мацугасима» на «Мацусака», использовав иероглиф из названия «Осака» – города, которым правил Хидэёси.

Начиная с XVII века, в период Эдо, Мацусака перешёл во владение рода Кисю Токугава. Сохранились постройки для охранников замка, они признаны важным культурным достоянием страны как крупнейшая из существующих самурайских резиденций.



Дома стражников замка Мацусака (Pixta)

Замки в префектуре Миэ

Замок Ига Уэно

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Фотография к заголовку: Каменная стена на руинах замка Мацусака (PIXTA)