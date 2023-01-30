100 знаменитых замков Японии ®: замок Хиконэ, префектура Сига (национальное достояние)

Японские замки

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Замок Хиконэ, один из пяти замков, вошедших в список национального достояния, стоит на холме с видом на озеро Бива. Он был резиденцией семьи Ии, которая на протяжении нескольких поколений занимала важные посты в сёгунате Токугава. Это важный памятник культуры национального значения, где можно увидеть башню замка, построенную в начале XVII века и сохранившуюся до наших дней в прежнем виде.

Префектура Сига, замок Хиконэ

Год постройки: 1607

1607 Первый владелец замка: Ии Наоцугу

Ии Наоцугу Основные достопримечательности: национальное достояние – главная башня Тэнсю, башни Цукэ, Тамон; важные культурные ценности национального значения: башня Нисиномару Сандзю, ворота Тайкомон, башня Тэмбин, конюшня

национальное достояние – главная башня Тэнсю, башни Цукэ, Тамон; важные культурные ценности национального значения: башня Нисиномару Сандзю, ворота Тайкомон, башня Тэмбин, конюшня Плата за вход: входной билет в замок 800 йен (для взрослых; плата за осмотр замка Хиконэ включает сад Гэнкюэн)

входной билет в замок 800 йен (для взрослых; плата за осмотр замка Хиконэ включает сад Гэнкюэн) Адрес: Shiga-ken Hikone-shi Kinki-cho 1-1

Shiga-ken Hikone-shi Kinki-cho 1-1 Вебсайт: Замок Хиконэ, национальное достояние (на японском языке)

Замок Исиды Мицунари обрёл вторую жизнь и стал национальным достоянием

При строительстве замка Хиконэ были использованы каменные стены и дерево замка Саваяма, резиденции Исиды Мицунари, который был важным военачальником Западной армии, потерпевшей поражение в битве при Сэкигахара в 1600 году. После битвы Токугава Иэясу приказал своим старшим вассалам, роду Ии, демонтировать замок Саваяма и построить новый замок в рамках подготовки к битвам с родом Тоётоми в Осаке. Ии Наокацу, старший сын Ии Наоцугу, одного из главных командиров Токугавы, построил замок Хиконэ всего в двух километрах от замка Саваяма. Руины замка Саваяма расположены по другую сторону станции JR Хиконэ, но, в отличие от ставшего национальным достоянием замка Хиконэ, окружённого оживлённым призамковым городом, на руинах замка Саваяма почти не осталось даже каменных стен.

Трёхъярусная трёхэтажная главная башня замка Хиконэ украшена красивыми фронтонами в стилях киридзума-хафу, ириомоя-хафу и карахафу. В замке и помимо главной башни есть много достопримечательностей, таких как сад, каменные стены и башни, которые сохранили первоначальный вид, который они имели в период Эдо (1603-1868). По заполненному водой рву плавают корабли-рестораны хиконэдзё якатабунэ, с которых можно полюбоваться замком с воды.

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Фотография к заголовку: Замок Хиконэ (PIXTA)