100 знаменитых замков Японии ®: замок Каннондзи, префектура Сига
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Замок Каннондзи, префектура Сига
- Годы постройки: примерно XIV-XV вв.
- Первые владельцы замка: род Сасаки
- Основные достопримечательности: руины каменных стен главной площадки Хоммару и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Shiga-ken Oomihachiman-shi Azuchi-cho Ishidera
- Вебсайт: Кинугасаяма (замок Каннондзи) (на японском языке)
Первый в Японии замок с каменными стенами
Замок Каннондзи был построен на горе Кинугасаяма высотой 432 метра, которая находится между городами Омихатиман и Хигасиоми, в качестве резиденции родов Оми Гэндзи и Сасаки, которые способствовали установлению сёгуната Камакура в конце XII века и стали правителями земли Оми. Род Сасаки разделился на различные ветви, и ответвившийся от него род Роккаку стал управлять замком Каннондзи, где примерно с XV века проводилась крупномасштабная перестройка. Предполагают, что замок был завершён к середине XVI го века и являлся чрезвычайно редким примером замкового строительства среди замков, построенных ранее замка Адзути, поскольку в нём широко использовались каменные стены и была устроена дренажная система, что свидетельствует о высоком уровне технологий. В призамковом городе работал рынок свободной торговли Ракуити (или Ракудза), предвосхитивший более поздние экономические меры, которые осуществлял Ода Нобунага. История замка Каннондзи завершилась в 1568 году, когда его владельцы, род Роккаку, покинули замок, когда на них напал Ода Нобунага. Построенный Нобунагой позднее замок Адзути находится в том же городе Адзути, что и замок Каннондзи.
В последние годы префектура Сига проводит раскопки, лес вокруг руин замка охраняется, так что и в наши дни мы можем увидеть земляные стены и каменные стены.
Замки в префектуре Сига
- Замок Одани, префектура Сига
- Замок Хиконэ, префектура Сига, (национальное достояние)
- Замок Адзути, префектура Сига
Достопримечательности поблизости
- [Видео] Использование природных камней в естественном виде в каменной кладке аносю: город Оцу префектуры Сига
Фотография к заголовку: Руины каменных стен замка Каннондзи (PIXTA)