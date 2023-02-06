100 знаменитых замков Японии ®: замок Каннондзи, префектура Сига

Японские замки

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Замок Каннондзи был резиденцией родов Оми Гэндзи и Сасаки, сыгравших важную роль в истории провинции Оми (современная префектура Сига). В середине XVI века здесь был построен горный замок со множеством каменных стен, оказавший большое влияние на последующую технику строительства замков.

Замок Каннондзи, префектура Сига

Годы постройки: примерно XIV-XV вв.

примерно XIV-XV вв. Первые владельцы замка: род Сасаки

род Сасаки Основные достопримечательности: руины каменных стен главной площадки Хоммару и др.

руины каменных стен главной площадки Хоммару и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Shiga-ken Oomihachiman-shi Azuchi-cho Ishidera

Shiga-ken Oomihachiman-shi Azuchi-cho Ishidera Вебсайт: Кинугасаяма (замок Каннондзи) (на японском языке)

Первый в Японии замок с каменными стенами

Замок Каннондзи был построен на горе Кинугасаяма высотой 432 метра, которая находится между городами Омихатиман и Хигасиоми, в качестве резиденции родов Оми Гэндзи и Сасаки, которые способствовали установлению сёгуната Камакура в конце XII века и стали правителями земли Оми. Род Сасаки разделился на различные ветви, и ответвившийся от него род Роккаку стал управлять замком Каннондзи, где примерно с XV века проводилась крупномасштабная перестройка. Предполагают, что замок был завершён к середине XVI го века и являлся чрезвычайно редким примером замкового строительства среди замков, построенных ранее замка Адзути, поскольку в нём широко использовались каменные стены и была устроена дренажная система, что свидетельствует о высоком уровне технологий. В призамковом городе работал рынок свободной торговли Ракуити (или Ракудза), предвосхитивший более поздние экономические меры, которые осуществлял Ода Нобунага. История замка Каннондзи завершилась в 1568 году, когда его владельцы, род Роккаку, покинули замок, когда на них напал Ода Нобунага. Построенный Нобунагой позднее замок Адзути находится в том же городе Адзути, что и замок Каннондзи.

В последние годы префектура Сига проводит раскопки, лес вокруг руин замка охраняется, так что и в наши дни мы можем увидеть земляные стены и каменные стены.

Замки в префектуре Сига

Замок Одани, префектура Сига

Замок Хиконэ, префектура Сига, (национальное достояние)

Замок Адзути, префектура Сига

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины каменных стен замка Каннондзи (PIXTA)