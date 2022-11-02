100 знаменитых замков Японии ®: замок Вакаяма, префектура Вакаяма
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Замок Вакаяма, префектура вакаяма
- Год постройки: 1585
- Первый владелец замка: Тоётоми Хидэнага
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, ворота Окагути, ворота Итинохаси-Отэмон, коридор Охаси, сад Нисиномару (сад Момидзидани)
- Плата за вход: посещение главной башни Тэнсю – 410 йен (для взрослых)
- Адрес: Wakayama-shi Ichibancho 3
- Вебсайт: Исторический памятник – замок Вакаяма
Замок рода Кисю Токугава, одной из трёх ветвей дома Токугава
История замка Вакаяма началась в 1585 году, когда Хидэнага, младший брат Тоётоми Хидэёси, по его приказу построил замок на холме недалеко от устья реки Кинокава. После битвы при Сэкигахара в 1600 году правителем замка стал Асано Ёсинага, он построил главную башню замка Тэнсю, встроенную в замковую сттену, и построил призамковый город. В 1619 году новым правителем замка стал Ёринобу, 10-й сын Токугавы Иэясу, который расширил замок, сделав его подобающей резиденцией го-санкэ (Токугава госанкэ, родственники дома Токугава, из числа которых могли выбирать сёгуна в случае исчезновения прямой линии наследования, – прим. перев.), построил новые площадки замка Сунаномару и Минаминомару. Из рода Кисю Токугава произошли 8-й сёгун Ёсимунэ и 14-й сёгун Иэмоти.
Трёхъярусная башня замка сохранилась даже после постановления правительства Мэйдзи о заброшенных замках, признана национальным достоянием в 1935 году, но была уничтожена пожаром во время воздушного налёта на Вакаяму в 1945 году. В 1958 году её реконструировали из железобетона, воспроизводя внешний вид башни до пожара. Кроме того, были реконструированы ворота Окагути, Итинохаси-Отэмон и другие постройки. Кроме того, в 2006 году по планам периода Эдо реконструирован коридор Охаси, по которому правитель замка переходил между своими рабочими помещениями, жилыми покоями и садом, он покрыт крышей и имеет уклон около 11 градусов – такая структура редко встречается в Японии.
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Фотография к заголовку: Замок Вакаяма (PIXTA)