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100 знаменитых замков Японии ®: замок Вакаяма, префектура Вакаяма

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История замка Вакаяма началась после того, как Хидэнага, младший брат Тоётоми Хидэёси, по его приказу построил замок на холме недалеко от устья реки Кинокава. Начиная с XVII века он стал резиденцией рода Кисю Токугава, одной из трёх ветвей Токугава. Из этого рода происходят 8-й сёгун Ёсимунэ и 14-й сёгун Иэмоти.
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Замок Вакаяма, префектура вакаяма

  • Год постройки: 1585
  • Первый владелец замка: Тоётоми Хидэнага
  • Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, ворота Окагути, ворота Итинохаси-Отэмон, коридор Охаси, сад Нисиномару (сад Момидзидани)
  • Плата за вход: посещение главной башни Тэнсю – 410 йен (для взрослых)
  • Адрес: Wakayama-shi Ichibancho 3
  • Вебсайт: Исторический памятник – замок Вакаяма

Замок рода Кисю Токугава, одной из трёх ветвей дома Токугава

История замка Вакаяма началась в 1585 году, когда Хидэнага, младший брат Тоётоми Хидэёси, по его приказу построил замок на холме недалеко от устья реки Кинокава. После битвы при Сэкигахара в 1600 году правителем замка стал Асано Ёсинага, он построил главную башню замка Тэнсю, встроенную в замковую сттену, и построил призамковый город. В 1619 году новым правителем замка стал Ёринобу, 10-й сын Токугавы Иэясу, который расширил замок, сделав его подобающей резиденцией го-санкэ (Токугава госанкэ, родственники дома Токугава, из числа которых могли выбирать сёгуна в случае исчезновения прямой линии наследования, – прим. перев.), построил новые площадки замка Сунаномару и Минаминомару. Из рода Кисю Токугава произошли 8-й сёгун Ёсимунэ и 14-й сёгун Иэмоти.

Трёхъярусная башня замка сохранилась даже после постановления правительства Мэйдзи о заброшенных замках, признана национальным достоянием в 1935 году, но была уничтожена пожаром во время воздушного налёта на Вакаяму в 1945 году. В 1958 году её реконструировали из железобетона, воспроизводя внешний вид башни до пожара. Кроме того, были реконструированы ворота Окагути, Итинохаси-Отэмон и другие постройки. Кроме того, в 2006 году по планам периода Эдо реконструирован коридор Охаси, по которому правитель замка переходил между своими рабочими помещениями, жилыми покоями и садом, он покрыт крышей и имеет уклон около 11 градусов – такая структура редко встречается в Японии.

Коридор Охаси замка Вакаяма (PIXTA)
Коридор Охаси замка Вакаяма (PIXTA)

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Фотография к заголовку: Замок Вакаяма (PIXTA)

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